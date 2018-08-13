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День археолога в музее «Тульские древности»

День археолога в музее «Тульские древности»

15 августа музей «Тульские древности» приглашает отметить один из романтичных праздников в году — День археолога — и прикоснуться к профессии, интерес и уважение к которой будет всегда!

Посетителей ждет радушный приём и увлекательное знакомство с археологическими находками в экспозициях «Тульских древностей». В этот день здесь можно попробовать свои силы в викторине и узнать о том, как изучают Тульский край и какие открытия удалось сделать в последние годы, собрать археолога в экспедицию и подержать в руках предметы, которым несколько сотен лет.

Праздник украсит мастер-класс от Екатерины Зерновой. Она предложит попробовать свои силы в пескографии. Отказавшись на время от красок, посетители цветным песком нарисуют древнюю крепость. Начало мастер-класса — в 14:00.

Вход свободный.

 

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
15 августа 2018, среда
13:00
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15 августа 2018, среда
14:00
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