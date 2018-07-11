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Чемпионаты по PUBG и Fortnite

Чемпионаты по PUBG и Fortnite

Эти выходные объявляем Уикендом Выживания! На территории Тульского кремля состоится два Чемпионата по PUBG и Fortnite.

14 июля пройдут состязания PUBG - Solo TPP

Победители получат призы:

  • за I место: комбо набор мех. клава, мышь, коврик Gamdias HERMES E1+DEMETER E2+NYX E1
  • за II место: мышь TRUST GXT 152 EXENT ILLUMINATED GAMING MOUSE

15 июля состоятся состязания Fortnite DUO

Победители получат призы:

  •  I место: Игровые Мыши TRUST GXT 155C и TRUST GXT 155W
  • II место: 2 Ковра Gamdias nyx speed L

Принять участие в играх может любой желающий.

Сбор и регистрация в Enclave GS в 12:00


Начало соревнований в 13:00. Количество мест ограничено!


Вход свободный по предварительной регистрации



 

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
14 июля 2018, суббота
12:00
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15 июля 2018, воскресенье
12:00
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