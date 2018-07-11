Чемпионаты по PUBG и Fortnite
Эти выходные объявляем Уикендом Выживания! На территории Тульского кремля состоится два Чемпионата по PUBG и Fortnite.
14 июля пройдут состязания PUBG - Solo TPP
Победители получат призы:
- за I место: комбо набор мех. клава, мышь, коврик Gamdias HERMES E1+DEMETER E2+NYX E1
- за II место: мышь TRUST GXT 152 EXENT ILLUMINATED GAMING MOUSE
15 июля состоятся состязания Fortnite DUO
Победители получат призы:
- I место: Игровые Мыши TRUST GXT 155C и TRUST GXT 155W
- II место: 2 Ковра Gamdias nyx speed L
Принять участие в играх может любой желающий.
Сбор и регистрация в Enclave GS в 12:00
Начало соревнований в 13:00. Количество мест ограничено!
Вход свободный по предварительной регистрации
Где и когда?
Тула, Кремль
14 июля 2018, суббота
12:00
15 июля 2018, воскресенье
12:00