Чайная вечеринка
25 января в музее «Тульские самовары» пройдет восточная чайная вечеринка.
Вот и закончились праздники. Разобрана ёлка, игрушки и украшения убраны в дальний угол шкафа. Но не спешите расстраиваться — ведь 25 января Новый год отмечают в Китае. По этому случаю музей организует увлекательную чайную вечеринку. Под звуки китайской и японской музыки, в окружении сакуры, фонариков и свечей вы окунётесь в мир Востока.
Участники продегустируют настоящий китайский чай, научится готовить традиционный японский взбитый чай мат-ча. Также запланирована дегустация китайского чая и японского десерта из белого шоколада.
Стоимость: 200 р.
Где и когда?
Тула, улица Менделеевская, 8
25 января 2020, суббота
17:00
20 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
21 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300-2000 ₽
25 - 31 января
₽ Билеты: 100-300 ₽
16 февраля, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 250 ₽
2 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽