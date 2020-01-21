25 января в музее «Тульские самовары» пройдет восточная чайная вечеринка.

Вот и закончились праздники. Разобрана ёлка, игрушки и украшения убраны в дальний угол шкафа. Но не спешите расстраиваться — ведь 25 января Новый год отмечают в Китае. По этому случаю музей организует увлекательную чайную вечеринку. Под звуки китайской и японской музыки, в окружении сакуры, фонариков и свечей вы окунётесь в мир Востока.

Участники продегустируют настоящий китайский чай, научится готовить традиционный японский взбитый чай мат-ча. Также запланирована дегустация китайского чая и японского десерта из белого шоколада.

Стоимость: 200 р.