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В плену огня

В плену огня

Премьера:
18.07.2024
 
Режиссер:
Питер Фачинелли, Ник Лайон
  
Актеры:
Питер Фачинелли, Фиона Дуриф, Ашер Энджел, Лэнс Хенриксен, Гленн Моршауэр, Эшли Фуши, Дана Уинг Лау, Лори Кокер, Говард Сквайрс, Коул Спрингер, Тимека М.Серетти
  
Жанр:
Детективы, Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
80 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Супруги Дейв и Сара, их сын-подросток Клей и отец Дейва Джордж оказываются в смертельной ловушке бушующего лесного пожара. Кажется, что помощи ждать неоткуда, и им остается надеяться только на самих себя. Смогут ли они преодолеть собственные страхи и выбраться из огненного ада?

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