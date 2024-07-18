В плену огня
Премьера:
18.07.2024
Режиссер:
Питер Фачинелли, Ник Лайон
Актеры:
Питер Фачинелли, Фиона Дуриф, Ашер Энджел, Лэнс Хенриксен, Гленн Моршауэр, Эшли Фуши, Дана Уинг Лау, Лори Кокер, Говард Сквайрс, Коул Спрингер, Тимека М.Серетти
Жанр:
Детективы, Триллер, Драматический
Продолжительноcть:
80 минут
Возрастные ограничения:
16+
Супруги Дейв и Сара, их сын-подросток Клей и отец Дейва Джордж оказываются в смертельной ловушке бушующего лесного пожара. Кажется, что помощи ждать неоткуда, и им остается надеяться только на самих себя. Смогут ли они преодолеть собственные страхи и выбраться из огненного ада?
Сегодня
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 июля, суббота
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 июля, воскресенье
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 июля, понедельник
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июля, вторник
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июля, среда
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
20 июля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
21 июля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
22 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
23 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
24 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
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