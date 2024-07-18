В плену огня

Премьера: 18.07.2024

Режиссер: Питер Фачинелли, Ник Лайон

Актеры: Питер Фачинелли, Фиона Дуриф, Ашер Энджел, Лэнс Хенриксен, Гленн Моршауэр, Эшли Фуши, Дана Уинг Лау, Лори Кокер, Говард Сквайрс, Коул Спрингер, Тимека М.Серетти

Жанр: Детективы, Триллер, Драматический

Продолжительноcть: 80 минут

Возрастные ограничения: 16+

Супруги Дейв и Сара, их сын-подросток Клей и отец Дейва Джордж оказываются в смертельной ловушке бушующего лесного пожара. Кажется, что помощи ждать неоткуда, и им остается надеяться только на самих себя. Смогут ли они преодолеть собственные страхи и выбраться из огненного ада?