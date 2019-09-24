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«Бумажная фантазия»: всё про оригами

«Бумажная фантазия»: всё про оригами

28 октября 2019 года Объединение «Историко-краеведческий музей» приглашает присоединиться к встрече «Бумажная фантазия». Она состоится в Доме-музее В.В. Вересаева.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Плюшкин магазин». В семье Викентия Вересаева его мама называла так шкафчик, в который прятала не убранные детьми игрушки. Теперь же «магазин» представляет собой коллекцию творческих идей. На этот раз встреча посвящена искусству оригами.

Существует множество версий происхождения этого творчества. По большей части оно развивалось в Японии. Так, самураи обменивались подарками, украшенными символами удачи, которые складывали из бумажных лент. Бабочки использовались на свадебных торжествах и представляли жениха и невесту. На международный уровень оригами вышло лишь в 1960-х годах, когда была изобретена универсальная система знаков.

Гости мероприятия узнают историю возникновения и развития творчества. И, конечно, изготовят разные по уровню сложности поделки.

 

Начало в 12.00

Возрастная категория: 6+

Стоимость участия: 150 руб.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
28 сентября 2019, суббота
12:00
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