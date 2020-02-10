Загадка мощинских валов

13 февраля в музее «Тульские древности» пройдет лекция из цикла посвященная изучению древних крепостей Тульского края. Кандидат исторических наук Алексей Воронцов представляет новую тему из истории фортификации. Ученый поделится эксклюзивными фактами, полученными в ходе изучения древних укреплений мощинской археологической культуры.

Так случилось, что практически все раскопки валов древних городищ — остатков их укреплений — проводились тульскими археологами в середине 90-х годов XX века. Многих из авторов этих работ уже нет с нами. В силу ряда причин результаты этих раскопок остались неизвестными даже специалистам.

В отличие от средневековых построек, которые описаны и изображены на миниатюрах, укрепления древности могут быть изучены только археологическими методами. Такие работы очень трудоемки, решиться на них — сложный выбор для исследователя. Огромный объем земляных работ, минимум находок и напряженная работа по изучению следов в земле — всего, что остается от деревянных конструкций, — вот с чем сталкиваются ученые. На новой лекции цикла, посвященного 500-летию Тульского кремля, археолог, ученый секретарь Государственного музея-заповедника «Куликово поле», кандидат исторических наук Алексей Воронцов расскажет о том, что удалось узнать о валах и стенах городищ мощинской культуры (3−7 века).

Стоимость: 100 р.

С 16 января и до середины мая дважды в месяц сотрудники Государственного музея-заповедника «Куликово поле» будут читать лекции о древних крепостях Тульского края.

В рамках нового лекционного курса будут рассмотрены вопросы археологического и исторического изучения оборонительных сооружений на территории Тульского края от эпохи раннего железного века (2500 лет назад) и до создания Тульской засечной черты: от появления первых в истории Тульского края укрепленных поселений (городищ) и до прекрасных образцов европейской фортификационной науки XVI—XVII вв. еков.

Полная программа курса и расписание лекций доступны по ссылке.