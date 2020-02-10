афиша
афиша
Регистрация
Загадка мощинских валов

Загадка мощинских валов

13 февраля в музее «Тульские древности» пройдет лекция из цикла посвященная изучению древних крепостей Тульского края. Кандидат исторических наук Алексей Воронцов представляет новую тему из истории фортификации. Ученый поделится эксклюзивными фактами, полученными в ходе изучения древних укреплений мощинской археологической культуры.

Так случилось, что практически все раскопки валов древних городищ — остатков их укреплений — проводились тульскими археологами в середине 90-х годов XX века. Многих из авторов этих работ уже нет с нами. В силу ряда причин результаты этих раскопок остались неизвестными даже специалистам.

В отличие от средневековых построек, которые описаны и изображены на миниатюрах, укрепления древности могут быть изучены только археологическими методами. Такие работы очень трудоемки, решиться на них — сложный выбор для исследователя. Огромный объем земляных работ, минимум находок и напряженная работа по изучению следов в земле — всего, что остается от деревянных конструкций, — вот с чем сталкиваются ученые. На новой лекции цикла, посвященного 500-летию Тульского кремля, археолог, ученый секретарь Государственного музея-заповедника «Куликово поле», кандидат исторических наук Алексей Воронцов расскажет о том, что удалось узнать о валах и стенах городищ мощинской культуры (3−7 века).

Стоимость: 100 р.

 

С 16 января и до середины мая дважды в месяц сотрудники Государственного музея-заповедника «Куликово поле» будут читать лекции о древних крепостях Тульского края.

В рамках нового лекционного курса будут рассмотрены вопросы археологического и исторического изучения оборонительных сооружений на территории Тульского края от эпохи раннего железного века (2500 лет назад) и до создания Тульской засечной черты: от появления первых в истории Тульского края укрепленных поселений (городищ) и до прекрасных образцов европейской фортификационной науки XVI—XVII вв.еков.

Полная программа курса и расписание лекций доступны по ссылке.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
13 февраля 2020, четверг
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Клинтон Баберс (США)
Купить билет
13 февраля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
ГУДТАЙМС
Купить билет
13 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Моя подруга Катрин!
Купить билет
14 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Миллионы причин
Купить билет
28 февраля, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Завтра брошу
Купить билет
19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.