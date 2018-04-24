Забытая Тула. Что было до кремля?
На лекции будет затронут один из самых интересных вопросов истории Тулы — ранний период её существования как древнерусского города (с конца XIV и до начала XVI века).
На основе накопленных археологических данных будет представлено развитие территорий исторического центра современной Тулы и древнего городища в районе деревни Торхово. Лектор познакомит с археологическими находками прошлых лет и результатами новых исследований средневековых памятников города и округи.
Ждем на новой лекции поклонников истории, археологии и краеведения.
Подробная информация по телефону: +7 4872 36 16 63.
Стоимость: 100 р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
26 апреля 2018, четверг
17:00