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Забытая Тула. Что было до кремля?

Забытая Тула. Что было до кремля?

На лекции будет затронут один из самых интересных вопросов истории Тулы — ранний период её существования как древнерусского города (с конца XIV и до начала XVI века).

На основе накопленных археологических данных будет представлено развитие территорий исторического центра современной Тулы и древнего городища в районе деревни Торхово. Лектор познакомит с археологическими находками прошлых лет и результатами новых исследований средневековых памятников города и округи.

Ждем на новой лекции поклонников истории, археологии и краеведения.

Подробная информация по телефону: +7 4872 36 16 63.

Стоимость: 100 р.

 

 

 

 

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
26 апреля 2018, четверг
17:00
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