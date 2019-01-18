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Я или мозг: кто принимает решения?

Я или мозг: кто принимает решения?

Заведующий лабораторией биологии Политехнического музея Илья Колмановский расскажет о мозге и свободе выбора, а также о множестве
алгоритмов и программ, которые работают в голове человека и определяют
его поведение.

Наш мозг — это результат эволюции, он имеет огромный, еще не до конца
изученный потенциал. Кто именно определяет вкусы, поведение, пристрастия и запускает прочие «триггеры»? Человек, или его мозг? Об этом и пойдёт речь в лекции Ильи Колмановского.

Лекция организована «Октавой» и лекторием «Прямая речь» — «Я или мозг: кто принимает решения?».

Вход свободный.

 

Илья Колмановский — биолог, научный журналист, редактор, экскурсовод,
школьный учитель, популяризатор науки, кандидат биологических наук,
руководитель лаборатории биологии Политехнического музея.
Лекторий «Прямая речь» — это площадка, которая более 8 лет организовывает лекции по литературе, музыке, живописи, математике, биологии и психологии.

«Прямая речь» создает новые форматы, занимается издательской деятельностью, поддерживает молодых ученых, организовывает «умные» проекты для детей и участвует в благотворительных мероприятиях. Сегодня отделения «Прямой речи» работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Алматы, Риге, Баку, Лондоне, Париже, Тель-Авиве, Нью-Йорке, Берлине и в Туле.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
24 января 2019, четверг
18:00
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