Заведующий лабораторией биологии Политехнического музея Илья Колмановский расскажет о мозге и свободе выбора, а также о множестве

алгоритмов и программ, которые работают в голове человека и определяют

его поведение.

Наш мозг — это результат эволюции, он имеет огромный, еще не до конца

изученный потенциал. Кто именно определяет вкусы, поведение, пристрастия и запускает прочие «триггеры»? Человек, или его мозг? Об этом и пойдёт речь в лекции Ильи Колмановского.

Лекция организована «Октавой» и лекторием «Прямая речь» — «Я или мозг: кто принимает решения?».

Вход свободный.

Илья Колмановский — биолог, научный журналист, редактор, экскурсовод,

школьный учитель, популяризатор науки, кандидат биологических наук,

руководитель лаборатории биологии Политехнического музея.

Лекторий «Прямая речь» — это площадка, которая более 8 лет организовывает лекции по литературе, музыке, живописи, математике, биологии и психологии.

«Прямая речь» создает новые форматы, занимается издательской деятельностью, поддерживает молодых ученых, организовывает «умные» проекты для детей и участвует в благотворительных мероприятиях. Сегодня отделения «Прямой речи» работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Алматы, Риге, Баку, Лондоне, Париже, Тель-Авиве, Нью-Йорке, Берлине и в Туле.