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Я хочу работать в анимации. Что делать?

Я хочу работать в анимации. Что делать?

Соня Горя закончила ВГИК по специальности режиссер анимации и мультимедиа, а также театрально-художественный колледж № 60 как художник-мультипликатор. Работает на студии «Пилот» им. Александра Татарского с 2007 года как аниматор, художник-постановщик, режиссер на студиях «Пластилин», «Паровоз» и других.

Основная тема лекции — профессия режиссера и художника-постановщика в анимации. Соня Горя на примере известных работ (сериал «Гравити Фолз», «Гамболл») покажет все стадии создания мультфильма и расскажет, о чем важно помнить, начиная свой фильм или комикс, как создать запоминающегося персонажа, что такое раскадровка и зачем она нужна, почему важно учитывать технику, в которой создается мультфильм.

Также Соня поделится информацией о том, где и как можно учиться, если хочется связать свою профессию с анимацией, что делать, когда впадаешь в творческий «ступор» или сталкиваешься со «страхом белого листа».

Вход свободный.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
11 июля 2018, среда
19:00
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