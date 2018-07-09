Я хочу работать в анимации. Что делать?

Соня Горя закончила ВГИК по специальности режиссер анимации и мультимедиа, а также театрально-художественный колледж № 60 как художник-мультипликатор. Работает на студии «Пилот» им. Александра Татарского с 2007 года как аниматор, художник-постановщик, режиссер на студиях «Пластилин», «Паровоз» и других.

Основная тема лекции — профессия режиссера и художника-постановщика в анимации. Соня Горя на примере известных работ (сериал «Гравити Фолз», «Гамболл») покажет все стадии создания мультфильма и расскажет, о чем важно помнить, начиная свой фильм или комикс, как создать запоминающегося персонажа, что такое раскадровка и зачем она нужна, почему важно учитывать технику, в которой создается мультфильм.

Также Соня поделится информацией о том, где и как можно учиться, если хочется связать свою профессию с анимацией, что делать, когда впадаешь в творческий «ступор» или сталкиваешься со «страхом белого листа».

Вход свободный.