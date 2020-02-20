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Встреча с Олегом Хафизовым

Встреча с Олегом Хафизовым

В музее «Тульские древности» состоится творческая встреча с Олегом Хафизовым. Писатель, научный сотрудник музея-заповедника «Куликово поле» расскажет, как работа над путеводителем по Верхнему Дону послужила основой цикла исторической прозы.

Книга «Исторический путеводитель по Верхнему Дону: Богородицк, Епифань, Куликово поле, Елец» была издана музеем в прошлом году. Олег Хафизов расскажет об исторических рассказах, которые родились в период работы над ним. На основе музейного издания написаны «Конь-камень», «Колонна Брюлова», «Китоврас» и другие прозаические произведения.

Ядром книги и представленного в ней маршрута является первое поле ратной славы России — Куликово поле, его главные исторические достопримечательности, воспринимаемые в качестве важнейших туристических брендов не только Тульской области, но и всей России: памятник-колонна Дмитрию Донскому на Красном холме, храм Преподобного Сергия Радонежского работы архитектора А. В. Щусева, новый музейный комплекс в Моховом и архитектурный комплекс в селе Монастырщино на слиянии Дона и Напрядвы.

Вход свободный.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
23 февраля 2020, воскресенье
14:00
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Вечеринка в стиле милитари
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23 февраля, воскресенье 20:00
Wright Brothers, бар
 ₽  Билеты: 990 ₽
7РАСА
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28 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Мари Краймбрери
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21 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2000 ₽
Erik Leuthäuser (Германия)
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7 марта, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
RASA
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3 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300-2000 ₽
Экс-ББ
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15 марта, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 525-1125 ₽
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