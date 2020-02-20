В музее «Тульские древности» состоится творческая встреча с Олегом Хафизовым. Писатель, научный сотрудник музея-заповедника «Куликово поле» расскажет, как работа над путеводителем по Верхнему Дону послужила основой цикла исторической прозы.

Книга «Исторический путеводитель по Верхнему Дону: Богородицк, Епифань, Куликово поле, Елец» была издана музеем в прошлом году. Олег Хафизов расскажет об исторических рассказах, которые родились в период работы над ним. На основе музейного издания написаны «Конь-камень», «Колонна Брюлова», «Китоврас» и другие прозаические произведения.

Ядром книги и представленного в ней маршрута является первое поле ратной славы России — Куликово поле, его главные исторические достопримечательности, воспринимаемые в качестве важнейших туристических брендов не только Тульской области, но и всей России: памятник-колонна Дмитрию Донскому на Красном холме, храм Преподобного Сергия Радонежского работы архитектора А. В. Щусева , новый музейный комплекс в Моховом и архитектурный комплекс в селе Монастырщино на слиянии Дона и Напрядвы.

Вход свободный.