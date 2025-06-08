Водолеев ждет дополнительный источник дохода, а любовь Львов переживает период обновления

Овен (21.03−20.04): Неделя предвещает встречи и интересные знакомства. У Овнов может появиться стремление и возможность выразить свой внутренний мир в доверительной беседе с близкими людьми. Первая половина недели обещает пройти в любви, согласии и взаимопонимании. Именно на этой неделе Овны смогут заложить основу для своего успеха. Однако к концу недели многих может охватить внутреннее беспокойство. Вероятны вещие сны. Увиденное храните в тайне.

Про деньги. Финансовое положение будет стабильным, если вы не станете увлекаться процессом ненужных трат. На среду и пятницу не стоит намечать важные встречи и ответственные мероприятия.

Про любовь. В начале недели любимый человек может озадачить вас особыми требованиями, выполнить которые вы, похоже, не в состоянии. Постарайтесь спокойно объяснить ему это, не устраивая ссор. Суббота — удачный день для свиданий и романтических встреч.

Про интим. Овны на этой неделе склонны использовать секс в качестве мести — и их это совершенно не смущает. Даже если вас уличат в не слишком-то моральном поведении, вам будет все равно, вы и глазом не моргнете! Главное, что вы смогли постоять за себя и показать обидчикам, где раки зимуют!

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 15.

Телец (21.04−21.05): Опасная неделя. Вероятны мучительные головные боли, отравления, пожары. Возможны крупные финансовые потери, неудачные сделки, утрата движимого и недвижимого имущества. У детей-Тельцов возможны травмы. Вторая половина недели — время перемен, начала любого важного дела. Возможно, вам предложат новую должность или работу в малознакомой сфере. Многие представители этого знака будут панически бояться нововведений.

Про деньги. Финансовое положение в данный момент весьма скромное и не предрасполагает к излишествам. Кредиты сейчас тоже брать не стоит. Включите режим экономии.

Про любовь. Благоприятное время для преображения. Измените прическу, оденьтесь модно. Своим обаянием и добротой вы будете притягивать интересных людей, не исключено и романтическое знакомство.

Про интим. Взгляните на привычные вам вещи другими глазами. Тем, у кого никак не получается это сделать, можно даже надеть очки. Кстати, имейте в виду, что положительные диоптрии увеличивают предметы, а женщины в роговых очках, по мнению мужчин, выглядят очень даже сексуально и вызывающе!

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 13.

Близнецы (22.05−21.06): Неделя символизирует расщепление сознания, духовное и нравственное падение. Возможны некоторая разбросанность, суетливость и нежелание сосредоточиться на работе. Вероятны неприятности из-за сплетен и наговоров. В целом неделя благоприятна для контактов и деловых переговоров. Устойчивость настроения, хорошее расположение духа позволят достичь желаемого результата. Удачная неделя для Близнецов, работающих в бюджетной сфере.

Про деньги. Финансовое положение вас порадует. Вы получите солидный доход от своих творческих проектов. Вероятны крупные денежные поступления, которые позволят реализовать вам давние замыслы и хорошо отдохнуть.

Про любовь. Любимый человек понимает вас и ценит. Он готов окружить вас заботой и вниманием. На этой неделе вы получите совершенно неопровержимые доказательства его любви.

Про интим. В своих желаниях Близнецы совпадут со своей второй половинкой: вам может понравиться идея о капельке садо-мазо как дополнении к привычным ласкам. Возможно, это будет кожаный ремень, которым вы по очереди и любовно друг друга отстегаете. Или же вы выберете усиленную оральную стимуляцию, и, как пикантное дополнение к ним — ощутимые покусывания?

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 9.

Рак (22.06−22.07): Возможны денежные поступления, значительные доходы. В результате этого Раки могут ощутить полноту жизни и желание действовать, способность доставить много приятных минут себе и любимым людям. Не нужно чрезмерно концентрироваться на профессиональных проблемах. Полезнее заняться индивидуальным трудом, любимым делом. Формальные отношения во многих семьях потребуют от Раков переосмысления своего поведения и взглядов на близких людей.

Про деньги. В начале недели не исключена путаница в профессиональных делах, предельно внимательно относитесь ко всем финансовым документам. Четверг — удачный момент для заключения контрактов и соглашений, а также для проведения деловых встреч в комфортной обстановке.

Про любовь. Неделя удачна для встреч и совместных поездок, самое время отправиться в путешествие только вдвоем. В среду вас могут обидеть сплетни. Суббота может оказаться прекрасным днем для загородного пикника с многообещающим продолжением.

Про интим. Вам хочется, скорее, комфорта, нежели бурной страсти, поэтому вы склонны отказаться от романтических поцелуев на крыше дома или в подъезде. Зато жуир на собственном автомобиле вызовет у вас куда большее понимание и ответную приязнь!

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 10.

Лев (23.07−23.08): Благоприятная неделя для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активной работы на свежем воздухе. Вероятно, проблемы близких родственников или детей потребуют от вас внимания. Неделя пройдет достаточно напряженно: эмоции будут преобладать над разумом, что может привести к конфликтам с партнерами или ухудшению самочувствия. Излишняя мнительность, стремление к самоутверждению и укреплению своего авторитета могут помешать реализации ваших верных решений.

Про деньги. Ближе к середине недели вероятны денежные поступления, которые стабилизируют ваше финансовое положение. В четверг будьте осторожны с новыми идеями, как своими, так и чужими. В пятницу можно ждать выгодные сделки или интересные предложения сотрудничества.

Про любовь. Ваша любовь переживает период обновления, что-то безвозвратно уходит, уступая место новому. Попробуйте просто подарить свою заботу и внимание любимому человеку, не требуя взамен ни подвигов, ни дорогих подарков.

Про интим. Ни в коем случае не занимайтесь любовью в гостях, в случайном месте или в машине — неровен час, подцепите какую-нибудь заразу. Хотя ее, безусловно, можно найти и дома — но лучше минимизировать опасность. Кстати, тщательно проглаженные простыни и пододеяльники весьма успокоят вас и даже позволят расслабиться...

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 9.

Дева (24.08−23.09): Сохраняется напряженность предыдущей недели. Неделя способствует проявлению фанатизма, экстремизма, решению конфликтов силовыми методами. Вероятно обострение отношений с младшим поколением. Время постижения своих корней, наук и ремесел. Благоприятно активное участие в общественной жизни. Нежелание работать в коллективе может создать вам много проблем.

Про деньги. На понедельник не стоит планировать серьезных финансовых операций. Денежные поступления вероятны во вторник. Среда может оказаться удачным днем для начала работы над новым проектом, только внимательно изучите все детали.

Про любовь. На этой неделе не исключены конфликты в вашей паре. Вам стоит помнить о том, что пристальное внимание окружающих не всегда бывает доброжелательным. В отношениях с партнером могут появиться проблемы, от которых невозможно будет отмахнуться или отшутиться.

Про интим. По мнению небесных светил, эту неделю вам следует провести в очень тесном семейном кругу, разгадывая кроссворды! Между прочим, подобное предсказание вовсе не означает, что непосредственно полового акта у вас не предвидится. Британские ученые считают, что напряженная умственная работа усиливает приток крови к мозгу. А это не только усиливает креативность, но и стимулирует разнообразные эротические фантазии.

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 11.

Весы (24.09−23.10): Эта неделя будет окрашена в оптимистические цвета. Она обещает быть насыщенной интересными событиями и в личной жизни. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить вашу активность и посчитать вас излишне самоуверенным. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, поэтому возможны обострения хронических заболеваний, опасны перегрузки, неоправданный риск.

Про деньги. В понедельник весьма вероятны крупные денежные поступления, которые будет разумным потратить на отпуск. Если вы до сих пор этого не сделайте, покупайте тур к теплому морю или в горы. Финансовые проблемы явно уходят на второй план.

Про любовь. Постарайтесь не обижаться на любимого человека, он действительно не может уделить вам столько внимания, сколько бы вам хотелось. Будьте мудрее и терпеливее. Устройте романтические выходные.

Про интим. Весы будут взирать на всех, кто отличается неторопливостью, консерватизмом и правильностью, точно кролик на удава. Не исключено, что вы даже возжаждете оказаться в постели с таким человеком. Интересно, понравится ли вам данный эксперимент?

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 13.

Скорпион (24.10−22.11): Неделя отмечена возрастанием творческих способностей. Любителям экстравагантности удастся осуществить самые смелые идеи и проявить свою индивидуальность. Возможно, у вас появятся новые идеи, которые повлияют на мироощущение. Ожидается снижение уровня жизненных сил. Деловые встречи не принесут желаемых результатов, поэтому лучше перенести их на следующую неделю. Эмоциональная жизнь может быть нестабильной: или экзальтированной, или подавленной. Усилятся отчуждение и подозрительность по отношению к окружающим.

Про деньги. Возможен успех в коммерческих начинаниях, вам предложат выгодный контракт. Среда — весьма удачный день для совещаний, к вашему мнению точно прислушаются. В выходные отправляйтесь за покупками.

Про любовь. Направьте свою активность в романтическое русло, тогда вас могут ожидать незабываемые свидания на этой неделе. Вы станете ближе с вашим избранником.

Про интим. Скорпионам необходимо позаботиться о спокойствии своих соседей. Не исключено, что в ближайшие дни вам захочется оторваться и очень громко засвидетельствовать свою благодарность любимому/любимой за старания по вашему удовлетворению. Так что, либо крепче сжимайте зубами подушку, либо забейте — пусть все тихо завидуют.

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 15.

Стрелец (23.11−21.12): Неделя предполагает потери, грехопадение из-за нежелания противостоять низменным инстинктам. Стрельцы будут способны на опрометчивые поступки. Существует вероятность ошибки, финансовой потери, расточительства. Не исключено, что служебное или общественное положение Стрельцов пошатнется. Многие из них будут переживать кризис и в личной жизни.

Про деньги. Финансовое благополучие в эти дни зависит от хорошо налаженных связей и знакомств. Ваши деловые качества не должны вызывать сомнения у партнеров и начальства. Солидный имидж поможет заключить успешные сделки.

Про любовь. Любимый человек постарается поддержать вас по мере своих сил. Но не требуйте от него слишком много. Вам явно не помешает побольше уверенности в себе и своей привлекательности.

Про интим. Не все то золото, что блестит — таков лозунг этой недели. Вы будете падки на внешнюю красоту и физическую привлекательность противоположного пола, рискуя ущемить свою эмоционально-духовную сферу. Не поддавайтесь инстинктам, будьте бдительны и уверены в себе — и тогда настоящее сокровище у вас из рук точно не уплывет!

Благоприятные дни: 12, 15; неблагоприятные: 10.

Козерог (22.12−20.01): Эта неделя может открыть перед Козерогами два равнозначных пути в решении важных проблем. Выбор может серьезно озадачить. Психологическая неустойчивость и растерянность сослужат Козерогам плохую службу. Самые страшные враги пожилых Козерогов — страхи, угрюмость и пессимизм. Вероятно, что добиться высшей цели — положения лидера — смогут только те из вас, которые научились хитроумно скрывать свое «Я». Склонность к потаканию собственным слабостям может привести к осложнениям в личной жизни.

Про деньги. Основное внимание в эти дни может быть приковано к финансовой сфере. От вашего мастерства в профессиональных делах и инициативы будет зависеть ваш успех и карьерный рост.

Про любовь. На этой неделе вас могут ожидать новые интересные встречи и свидания, но не следует серьезно увлекаться тем, кого вы пока не очень знаете. В ваших отношениях возможны подводные камни.

Про интим. Звезды предвещают вам некоторую робость и стеснительность, особенно если вы оказываетесь с новым человеком тет-а-тет в первый раз. Что уж говорить непосредственно о близости, если вы будете стесняться даже чихать при нем/ при ней? Раскрепоститься вам помогут сладковатые духи, а также достаточно сладкий алкоголь. Только не переборщите с дозой, иначе рискуете оказаться не в постели, а в уборной.

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 14.

Водолей (21.01−19.02): Вероятно, что именно на этой неделе Водолеи почувствуют некоторую усталость и неудовлетворенность сделанной работой. Возможны порицание начальства, претензии партнеров и коллег. Все может обернуться против Водолеев. Многие из них потеряют самообладание. Неделя благоприятна для активного отдыха, физических упражнений или для работы на открытом воздухе. Двойственность вашей натуры может отрицательно сказаться на отношениях с окружающими.

Про деньги. Достаточно важная неделя в финансовом и профессиональном плане. В понедельник появится возможность обрести дополнительный источник дохода. Пока не время менять работу.

Про любовь. Как приятна поддержка, любовь и забота любимого человека! Ну так сами сделайте своему избраннику приятный сюрприз, и порадуйтесь вместе с ним.

Про интим. Партнеры/партнерши Водолеев будут весьма отзывчивы к ласкам живота, особенно по направлению сверху вниз, от ребер до пупка, а затем и до паха. Главное — не перепутайте: если вы начнете интенсивно гладить живот возлюбленного/возлюбленной снизу вверх, к ребрам, то он/она, скорее, проголодается, чем возбудится...

Благоприятные дни: 13, 15; неблагоприятные: 12.

Рыбы (20.02−20.03): Противоречивая, двойственная неделя. Несмотря на внешнее благополучие, вы можете ощущать неясную тревогу и нервозность. Стремление к свободе и независимости обострит отношения на работе и в семье. Вероятно, что Рыбы не понимают до конца своей ответственности за благополучие близких им людей. Неделя характеризуется ложными представлениями и ошибками у многих Рыб-женщин. Могут возникнуть недоразумения и стрессы, которые спровоцируют проявление порочных наклонностей.

Про деньги. Возможны некоторые финансовые ограничения, не позволяющие вам реализовать ваши планы. Работать, похоже, придется много и напряженно, если вы не хотите оказаться в долгах.

Про любовь. Постарайтесь не идти наперекор всем и вся, даже если вам кажется, что иного выхода у вас нет, а смирение — признак слабости. Вашей паре нужно спокойствие, а не ссоры.

Про интим. Рыбам придется усиленно охранять территорию своего семейного очага и любовного ложа от посягательств на него. А желающих будет очень много. Родственники, знакомые, близкие друзья — все как сговорились и норовят дать вам указания, как надо жить, воспитывать детей и заниматься сексом. Не пускайте никого на порог.... Ваша интимная жизнь — только ваше дело!

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 10.