Бьянка спела на одной сцене вместе с юными тульскими танцорами

8 июня на сцене Городского концертного зала прошел большой концерт школы танцев Look At Me, специальным гостем которого стала королева русского R'n'B.

Этот концерт — отчётник школы танцев, но с изюминкой: в нем за звание самого «крутого города» школы Look At Me в 2025 году соревнуются между собой филиалы из разных городов.

В первом отделении среди начинающих команд приняли участие юные танцоры из Тулы, Ефремова, Донского, Узловой, Новомосковска. Во втором отделении за звание лучших бились PRO-команды из Богородицка, Ясногорска, Алексина, Киреевска.

Поддержать танцоров приехала очаровательная Бьянка (Татьяна Липницкая). Миниатюрная, худенькая, очень харизматичная — своей энергией певица зарядила всех и каждого, кто был в зале.

После своего выступления она пообщалась с Myslo.

— Татьяна, вы приехали сегодня в Тулу на детский фестиваль поддержать ребят. А какое место танцы занимают в вашей жизни?

— Я просто счастлива быть здесь, на этом невероятном фестивале! Знаете, это такое вдохновение — видеть, как юные таланты горят танцем! Это же целый лайфстайл, когда дети из разных городов, объединенные этой страстью, могут показать себя, обменяться опытом, найти новых друзей и, конечно, побороться за победу. Это бесценно!

А что касается меня, то танцы занимают процентов 40 моей жизни! Я тренируюсь почти каждый день. Если есть время, то минимум часа 3-4 в зале — отрабатываю хореографию, учу новые связки. Конечно, на сцене во время выступлений я выкладываюсь по полной — живу в каждом движении. Мне нравится, как танец помогает выразить то, что сложно сказать словами. Да и потом, это отличная кардионагрузка!

— Вы бывали в Туле уже много раз. Есть что-то особенное, за что вы любите наш город?

— Тула — это особенное место. Во-первых, здесь просто невероятная архитектура! Такие красивые старинные здания, которые создают какую-то особую атмосферу. Очень уютно; знаете, как будто попадаешь в сказку! Во-вторых, люди — добрые, открытые, с позитивным вайбом. Я чувствую здесь себя очень комфортно.

— В этом году осенью у вас юбилей (17 сентября Бьянке исполнится 40 лет). Есть ли планы отметить как-нибудь грандиозно? Большим концертом?

— Большой концерт — нет. Скорее всего, отпраздную в кругу самых близких мне людей. Мне важна не масштабность, а атмосфера — тепло, уют и самые дорогие лица рядом.

— Сейчас как никогда актуальным становится русский фольклор, все сходят с ума от русских песен: взлет Кадышевой, дети танцуют под хит «Матушка-земля». А у вас всегда был «русский R’n’В», лиризм, русские народные инструменты… Вы так изначально чувствовали? Почему сделали ставку именно на русское?

— Я люблю русский фольклор. А мой «русский народный R’n’B» — это выражение моей любви к России. Я просто соединила то, что мне близко, — современные ритмы и русскую душу. Это получилось органично и естественно. Я так чувствую, и я рада, что это находит отклик в сердцах людей.

— Какие награды или достижения для вас особенно значимы и почему?

— Каждая награда — это, конечно, приятно. Это подтверждение того, что ты идешь в правильном направлении, что твоя работа нравится людям. Поэтому все мои многочисленные статуэтки, тарелки и победы для меня важны, даже самые маленькие. За ними стоит любовь поклонников, их поддержка, их улыбки на концертах.

— Как вы справляетесь с критикой и сохраняете свою уникальность в музыкальной индустрии?

— Я уже достаточно взрослая, чтобы отличать конструктивную критику от простого хейта или зависти. Мне не приходится об этом думать. Я знаю, кто я, какая я и чего хочу.

— Какие советы вы бы дали молодым артистам, начинающим свой путь в музыке?

— Самый главный совет — будьте собой! Не теряйте свою индивидуальность, не подстраивайтесь под кого-то.

— Что для вас важнее всего в работе — творчество, выступления, популярность или любовь поклонников?

— Знаете, тут все взаимосвязано. Одно без другого просто не существует. Творчество — это основа, это то, что вдохновляет меня. Выступления — это возможность поделиться своим творчеством с людьми, увидеть их реакцию, почувствовать их энергию. Популярность — это приятный бонус, который позволяет мне делать то, что я люблю, и доносить свое творчество до большего количества людей.

Ну и конечно, любовь поклонников — это самое ценное! Это то, ради чего я все это делаю.

Это то, что вдохновляет меня и дает мне силы двигаться дальше. Так что для меня все это важно!

По итогам конкурса победителем в начинающих командах стал город Узловая, в командах PRO — Ясногорск.

