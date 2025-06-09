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  5. 9 июня: четвероногий робот из Швейцарии и как животные помогают преодолеть кризис среднего возраста - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
9 июня: четвероногий робот из Швейцарии и как животные помогают преодолеть кризис среднего возраста

9 июня: четвероногий робот из Швейцарии и как животные помогают преодолеть кризис среднего возраста

Доброе утро! Бодро вступаем в новую неделю и читаем самые хорошие новости. А сегодня они и правда очень хороши. Поехали!

Жара! Сегодня в Туле  возможен небольшой небольшой дождь, а воздух прогреется до +28 градусов.

В Швейцарии разработали уникального четвероногого робота, способного играть в бадминтон. Это инновационное устройство не только умеет отбивать воланы, но и демонстрирует впечатляющие результаты, успешно отрабатывая до 10 ударов подряд. 

Для оценки ситуации на площадке робот использует стереокамеру, что позволяет ему точно анализировать движение волана и эффективно реагировать на него. Благодаря применению методов обучения с подкреплением, робот научился предсказывать траекторию волана и оптимально перемещаться по игровому полю.

Эта разработка открывает новые горизонты в области робототехники и может стать основой для создания более сложных игровых систем. Инженеры надеются, что подобные технологии смогут быть использованы не только в спорте, но и в других сферах, где требуется быстрая реакция и точность.

Сегодня просыпаемся вместе со Смешариками.

Арнольд Шварценеггер, известный актер и культурист, решил обратиться к необычному способу борьбы с кризисом среднего возраста. По словам его сына Патрика, отец завел целую группу животных — свинью по имени Шнелли, лошадь Виски, осла Лулу и несколько собак. Это решение стало своеобразным отражением стремления Арнольда к новым увлечениям и поиску гармонии в жизни.

С появлением этих питомцев Шварценеггер стал напоминать доктора Дулиттла — знаменитого персонажа книг Хью Лофтинга, который умел общаться с животными. Патрик отметил, что наблюдая за отцом, он видит, как тот находит радость и удовлетворение в общении с четвероногими друзьями.

Приобретение животных стало для Арнольда не только способом отвлечься от повседневных забот, но и возможностью наладить связь с природой. Каждое утро он проводит время на свежем воздухе, ухаживая за своими питомцами и наслаждаясь их обществом. Это занятие приносит ему не только физическую активность, но и эмоциональное удовлетворение.

Каждое фото — это маленький кусочек радости, который мы добавляем в нашу жизнь. Яркие цвета и живописные моменты, запечатленные в этих снимках, напоминают нам о том, как важно находить красоту в повседневности. 

Яркого настроения!

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