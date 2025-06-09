«Клиника Эксперт»: О рекомендациях Минздрава, шарлатанских методах лечения и саногенезе межпозвоночной грыжи

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Боль в спине настолько частое состояние, что оно становится плодотворной почвой для мемов про людей 30+. Но смешного мало. Как испытывать удовольствие от жизни без черного юмора знают врачи Центра лечения боли «Клиники Эксперт».

По статистике, во всем мире боль в спине является одной из самых основных причин при обращении за медицинской помощью как к врачам первичного звена, так и к узким специалистам: неврологам и нейрохирургам. Она же – одна из основных причин временной утраты трудоспособности и даже инвалидизации, ведь человек испытывающий ежедневную боль не способен в полной мере выполнять свои функции в семье и социуме. Кроме того, чем позднее начато лечение, тем труднее избавить пациента от боли. Только 50% людей возвращаются к работе в случае, если они были нетрудоспособны из-за боли в течение 6 месяцев и 25%-если период нетрудоспособности составил 1 год.

Для выработки единообразия подходов в лечении боли в спине Минздрав России совместно с Российским обществом изучения боли разрабатываются и регулярно пересматриваются клинические рекомендации по лечению пациентов с болью, которые с 1 января 2025 года являются обязательными для практикующих врачей.

Нейрохирург Сергей Попов, руководитель Центра лечения боли «Клиники Эксперт», кандидат медицинских наук:

– Теперь оказание помощи при обращении пациента с жалобой на боль в спине должно регламентироваться одной из трех клинических рекомендаций. Каждая из них содержит подробный и доказательно подтвержденный алгоритм подходов к диагностике и лечению при каждом виде болевого синдрома. В настоящее время боли в спине разделяется на три крупные группы:

неспецифическая скелетно-мышечная боль;

дискогенная радикулопатия (вызванная сдавлением корешка межпозвоночной грыжей);

специфическая боль («красные» флаги).

Принятие клинических рекомендаций навело порядок в подходах лечениях этих болевых синдромов.

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Грыжа всегда болит – это миф

Если случайным образом выбрать на улице 1000 человек в возрасте 40 лет и отправить их на МРТ, то у 35% обнаружатся грыжи межпозвоночных дисков, но при этом боль этих людей беспокоить не будет. Исследование, опубликованное в 1994 г. в New England Journal of Medicine, показало, что более чем у половины обследованных людей, не предъявлявших жалобы на боли в спине, была обнаружена деформация, по крайней мере, одного диска.

Грыжи есть практически у всех людей, но в большинстве случаев они не вызывают болевой синдром!

Исследования показывают, что компрессионная радикулопатия, то есть боли, связанные с грыжей, имеется только у 6% всего пула больных с болью в спине.

- Боли при грыже диска возникают только в том случае, если выпавший объем диска смещается в сторону корешка и вызывает его сдавление – поясняет Сергей Попов.

Основная же причина недомогания (90%) – это неспецифические боли в нижней части спины, которые связаны с патологией мышц и позвоночных суставов.

Шарлатанство запрещено

Переход к доказательной медицине позволил пошагово определить какой метод лечения необходимо назначить пациенту и в какой стадии течения болезни а также исключить возможность применения шарлатанских методик.

– Ни для кого не секрет, что лечение боли в спине превратилось в бизнес на крови. Пациентов с болевыми синдромами «пытают» костоправы и целители, бьют разнообразными колотушками, колят китайскими иглами и выполняют еще много всего, что представляет угрозу здоровью и переводят боль в хроническую. Поэтому не может не радовать, что Минздрав в 2025 году положил конец медицинской практике с недоказанной эффективностью, – рассказал нейрохирург.

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Блокада по всем правилам

Вступившие в силу клинические рекомендации не обошли стороной и так называемые «блокады»:

– Единственная «блокада», которая показана при боли, связанной с грыжей диска– это эпидуральное введение глюкокортикоидных гормонов в зону радикулярного конфликта под навигацией.

То, что называется сегодня «паравертебральной» блокадой и выполняется вслепую не только не имеет доказанного эффекта, но и в настоящее время вне закона.

Кроме того, трансфораминальная или интраламинарная эпидуральная блокада не является панацеей, а является одним из этапов лечения, направленным на купирование острой боли и дающим время для маневра и подбора реабилитационных методик.

То же самое касается боли в нижней части спины. В этом случает выполняется блокада фасеточных суставов, медиальной ветви спинномозгового нерва, крестцово-подвздошного сочленения.

Отражено и четкое требование о навигации: введение глюкокортикоидов выполняется под контролем рентгена с контрастированием, в остальных случаях контроль осуществляется под УЗИ-навигацией.

Естественное исчезновение грыжи

Спонтанная резорбция грыжи – это уменьшение размеров или полное исчезновение грыжи межпозвонкового диска без хирургического вмешательства. И да, такое имеет место быть.

– Грыжа на сегодняшний день может разрешиться либо хирургически, либо посредством управляемой резорбции. В случае хирургического лечения сдавление корешка будет устранено быстрее, но риск рецидива грыжи будет высок. Первая публикация о спонтанном саногенезе грыжи вышла в 2017 году. Статья рассказывала об исследовании, которое подтвердило такой факт. Грыжа возникает при разрыве оболочки диска и выходе пульпозного ядра в эпидуральное пространство. Организм в этом случае ее воспринимает как чужеродное вещество и запускается каскад механизмов защиты: к грыже устремляются моноциты, лейкоциты, макрофаги и активно борются с ней. В результате она начинает сама рассасываться. Мы, врачи, не должны помешать этому и создать условия, чтобы резорбция была управляемой.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Выполнение алгоритма, прописанного в клинических рекомендациях, позволяет пациенту избавиться от грыжи естественным путем. Центр лечения боли «Клиники Эксперт» в своей работает в строгом соответствии с ними.

– Исследования доказывают, что при создании условий для управляемой резорбции, чем больше грыжа, тем быстрее она пройдет процесс рассасывания. Минимальный период саногенеза длится три месяца, в среднем же – около года.

Почему операция – не панацея

– В клинических рекомендация четко прописаны показания для применения хирургических методов лечения и консервативного подхода. Еще в 2008 году было проведено исследование: группу пациентов разделили пополам – одну прооперировали, вторая проходила консервативное лечение. Через 5 лет сравнили результаты и показали, что хирургическое лечение не имеет преимуществ перед консервативным.

То есть это говорит о том, что необходимость хирургического лечения возникает только при наличии четких показаний.

К ним относятся: синдром конского хвоста (неотложное состояние, сопровождающееся нарушением мочеиспускания и дефекации, возникающее при сдавлении нервных волокон, которыми заканчивается спинной мозг), наличие значимого неврологического дефицита или же отсутствие динамики боли после шести недель адекватной терапии.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Как запустить управляемый саногенез

Устранение боли. Если из-за нее человек не может нормально жить и работать, то выполняется подбор медикаментозной терапии или выполняется эпидуральная блокада. Создание условий для запуска механизма саногенеза. Лекарственная терапия сочетается с методами стимуляции неоангиогенеза в зоне радикулярного конфликта. В «Клинике Эксперт» с этой целью применяется лазерное лечение на высокоинтенсивном аппарте QMD с длинами волны 808, 1064, 1120 нм, что оказывает комплексный терапевтический эффект: обезболивание, биостимуляцию, регенерацию, противоотечное и миорелаксирующее действие. Данный лазерный комплекс является уникальным в Тульском регионе. В сочетании с УВТ и ранней физической реабилитацией со спортивным врачом и врачом-эрготерапевтом достигается ранний управляемый саногенез и быстрое возвращение пациента к прежнему качеству жизни. Методы декомпрессии. Для этого используется аппарат Robospine. Он помогает не только устранить компрессию корешка, но и разгрузить фасеточные суставы и стабилизировать мышечный тонус. Период реабилитации. Он включает в себя занятия со спортивным врачом для формирования адекватного мышечного корсета.

– Поэтапное выполнение всех этих пунктов позволяет быстро вернуть пациента к активной жизни и профилактировать возникновение рецидивов боли в спине.

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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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