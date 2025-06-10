10 июня: 112 километров с холодильником за спиной и сосиска в тесте за тысячу км

Всем привет! Если читать хорошие новости, то и день пройдет на ура. Поехали!

Прихватите головной убор. Сегодня в Туле солнечно, а жара немного отступит до +19 градусов.

Британец Мэтт Джонс совершил невероятный подвиг, пройдя 112 километров с 34-килограммовым холодильником на спине, чтобы почтить память своей покойной жены Вики и собрать средства для детского хосписа. Этот необычный вызов стал не только физическим испытанием, но и символом любви и преданности.

В 2018 году Мэтт перенес операцию по замене тазобедренного сустава, и врачи настоятельно рекомендовали ему ограничить физическую активность. Однако его жена Вики, обладая остроумным чувством юмора, однажды пошутила: «Этот идиот будет ходить по Лланголлену с холодильником за спиной». После её трагической смерти Мэтт решил воплотить эту шутку в реальность, превратив её в благородную цель.

Собравшись с силами, он дважды пересек хребет Клуидиан в Уэльсе, преодолевая трудные маршруты и поднимаясь на вершины. Его усилия не остались незамеченными: Мэтт собрал 68 тысяч долларов для детского хосписа, поддерживая тех, кто нуждается в помощи и заботе.

Этот вдохновляющий поступок стал не только данью уважения к памяти Вики, но и примером того, как любовь и решимость могут преодолеть любые преграды. Мэтт Джонс продемонстрировал, что даже в самых трудных обстоятельствах можно найти способ сделать мир лучше.

Сегодня слушаем Hurts - Miracle.

В удивительном проявлении любви и заботы, британец совершил 1,6 тысячи километров, чтобы доставить беременной жене брата ее любимую сосиску в тесте из популярной сети Greggs.

Ситуация возникла, когда женщина, находясь вдали от родины, почувствовала тревогу и отметила, что только выпечка из Greggs может поднять ей настроение. Услышав это, деверь не раздумывая решил исполнить ее просьбу.

Мужчина быстро организовал поездку и на следующий день вылетел из Британии в Португалию. Он привез с собой не только заветные сосиски, но и частичку родного уюта, которая так необходима будущей маме в этот непростой период.

В этой фотоподборке мы приглашаем вас погрузиться в удивительный мир колибри — одних из самых ярких и грациозных птиц на нашей планете. Эти крошечные создания, обладающие уникальными способностями и великолепной окраской, завораживают своим искусством полета и неповторимым стилем жизни.

Легкого настроения!