Винсент ван Гог. О чем молчат картины

Лектор культурной платформы «Синхронизация» Ольга Чуворкина попробует за вуалью мифологии, догадок и выдумок показать не только Ван Гога-художника, но и философа, и Человека. Ольга проанализирует ключевые работы и пройдет с гостями путь знаменитого творца от реализма к модернизму. Лектор также затронет следующие темы:

Как и зачем формировались легенды и выстраивались многочисленные мифы о жизни и творчестве Ван Гога.

Чем объясняются особенности живописной техники, построения картинного пространства, особая трактовка жанров и тем.

Что видели в искусстве художника его современники и чем оно было важно для последователей.

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