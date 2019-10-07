Винсент ван Гог. О чем молчат картины
Лектор культурной платформы «Синхронизация» Ольга Чуворкина попробует за вуалью мифологии, догадок и выдумок показать не только Ван Гога-художника, но и философа, и Человека. Ольга проанализирует ключевые работы и пройдет с гостями путь знаменитого творца от реализма к модернизму. Лектор также затронет следующие темы:
- Как и зачем формировались легенды и выстраивались многочисленные мифы о жизни и творчестве Ван Гога.
- Чем объясняются особенности живописной техники, построения картинного пространства, особая трактовка жанров и тем.
- Что видели в искусстве художника его современники и чем оно было важно для последователей.
Вход по предварительной регистрации.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
10 октября 2019, четверг
19:00
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
31 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1100-2000 ₽
17 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽
10 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2400 ₽