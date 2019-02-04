Лекция Вегадара Моргунова по природособразному общению
Авторский тренинг Вегадара Моргунова пройдет в Туле во второй раз. Тренинг состоит из практических упражнений и идет плодотворная работа в группах. Участие возможно только в полном цикле занятий.
Через техники публичных выступлений посетители будут развивать в себе умение с первых же секунд войти с человеком в глубокий душевный контакт, буквально погрузиться в это общение. И тогда даже нескольких минут будет достаточно, чтобы оказать собеседнику мощнейшую поддержку, наполнить его внутренней устойчивостью и ощущением, что он не один, что есть люди, которые его принимают таким, как есть.
Техника природособразного общения избавляет от напряжения, и это позволяет очень точно и тонко чувствовать — что сейчас происходит с нашим собеседником, каким наилучшим образом мы сможем выстроить с ним наиболее эффективный контакт. А этого-то сейчас и не хватает больше всего — уметь доверять окружающим и поддерживать из своим доверием.
Ведущий тренинга — Ведагар Моргунов, наставник в области природосообразного ораторского мастерства.
Общий стаж практической деятельности 24 года.
- 13 лет в качестве тренера, наставника в сфере природосообразного ораторского мастерства (корпоративные и открытые семинары и тренинги) (администрация г. Читы, ИКЕА, Академия тренингов, «Uni Personal», «Luxury Floors» и пр.)
- 24 года в качестве преподавателя основ публичных выступлений (частная практика и образовательные учреждения) (МГУКИ, фестивали: «На доброй земле», «Лето-клик», «Восхождение», «Фестиваль экотехнологий 5.0, 6.0» и пр.)
За это время его программы прошли более 16000 человек.
Достижения и награды.
- В 2014 году написал книгу «ХОЧУ! Природа манипуляции» (изд-во Bookvika)
- C 2015 года действующий Посол мира при Федерации за Всеобщий мир (UPF)
- В 2016 году награждён медалью «За активную гражданскую позицию и патриотизм».
- С 2005 по 2014 г. г. создал уникальную систему упражнений по развитию природного потенциала для повышения продуктивности публичных коммуникаций, не имеющую аналогов в сфере традиционного корпоративного обучения
- Имею публикации в журналах «Корпоративные университеты», «Хороший секретарь», «UPF сегодня». В качестве гостя и эксперта принимал участие в телепрограммах «Шире округ», «Окно в бизнес», «Стрим ТВ». Является действующим автором статей на портале «Деловой мир».
Стоимость 4000 руб.