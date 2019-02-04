Лекция Вегадара Моргунова по природособразному общению

Авторский тренинг Вегадара Моргунова пройдет в Туле во второй раз. Тренинг состоит из практических упражнений и идет плодотворная работа в группах. Участие возможно только в полном цикле занятий.

Через техники публичных выступлений посетители будут развивать в себе умение с первых же секунд войти с человеком в глубокий душевный контакт, буквально погрузиться в это общение. И тогда даже нескольких минут будет достаточно, чтобы оказать собеседнику мощнейшую поддержку, наполнить его внутренней устойчивостью и ощущением, что он не один, что есть люди, которые его принимают таким, как есть.



Техника природособразного общения избавляет от напряжения, и это позволяет очень точно и тонко чувствовать — что сейчас происходит с нашим собеседником, каким наилучшим образом мы сможем выстроить с ним наиболее эффективный контакт. А этого-то сейчас и не хватает больше всего — уметь доверять окружающим и поддерживать из своим доверием.



Ведущий тренинга — Ведагар Моргунов, наставник в области природосообразного ораторского мастерства.



Общий стаж практической деятельности 24 года.

13 лет в качестве тренера, наставника в сфере природосообразного ораторского мастерства (корпоративные и открытые семинары и тренинги) (администрация г. Читы, ИКЕА, Академия тренингов, «Uni Personal», «Luxury Floors» и пр.)

24 года в качестве преподавателя основ публичных выступлений (частная практика и образовательные учреждения) (МГУКИ, фестивали: «На доброй земле», «Лето-клик», «Восхождение», «Фестиваль экотехнологий 5.0, 6.0» и пр.)

За это время его программы прошли более 16000 человек.



Достижения и награды.

В 2014 году написал книгу «ХОЧУ! Природа манипуляции» (изд-во Bookvika)

C 2015 года действующий Посол мира при Федерации за Всеобщий мир (UPF)

В 2016 году награждён медалью «За активную гражданскую позицию и патриотизм».

С 2005 по 2014 г. г. создал уникальную систему упражнений по развитию природного потенциала для повышения продуктивности публичных коммуникаций, не имеющую аналогов в сфере традиционного корпоративного обучения

Имею публикации в журналах «Корпоративные университеты», «Хороший секретарь», «UPF сегодня». В качестве гостя и эксперта принимал участие в телепрограммах «Шире округ», «Окно в бизнес», «Стрим ТВ». Является действующим автором статей на портале «Деловой мир».

Стоимость 4000 руб.