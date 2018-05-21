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Уникальные палеонтологические находки

Уникальные палеонтологические находки

Лекция будет посвящена необычным и уникальным находкам, сделанным палеонтологами в различные годы. В том числе будет рассказано об образце из фондов Тульского областного краеведческого музея, который последние месяцы изучали в Палеонтологическом институте. Окаменевшие остатки различных животных и растений часто встречаются в осадочных горных породах, однако сохранность некоторых из них не очень хорошая. Из-за этого палеонтологи имеют очень скромные представления о строении и образе жизни этих вымерших организмов. Но иногда, попадаются находки удивительной сохранности, которые меняют наши представления о древнем мире.


Прочитает лекцию Алексей Валентинович Пахневич — старший научный сотрудник лаборатории высших беспозвоночных Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН (ПИН). Кандидат биологических наук, специалист по брахиоподам палеозоя — кайнозоя, включая современных, а также беспозвоночным в зооархеологии. Автор многих научных работ и научно-популярных книг «Тысяча тайн динозавров» и др.


Стоимость: 100 руб.
 

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
23 мая 2018, среда
16:00
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