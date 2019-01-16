«Тульские засеки: лес, в котором остановилось время»

Лекция из цикла вопросов изучения Тульской засечной черты в музее «Тульские древности». Лекцию прочтет кандидат исторических наук Е. В. Столяров .

В музее «Тульские древности» проходит новый лекционный курс. В течение полугода археологи и историки музея-заповедника «Куликово поле» будут освещать различные вопросы изучения Тульской засечной черты. Ее история началась с возведения Тульского кремля, 500-летие которого отметят в 2020 году. Не обойдут стороной ученые и еще одну важную дату для региона. 140 лет назад были проведены первые научные археологические исследования в Тульском крае.