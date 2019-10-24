афиша
афиша
Регистрация
Сюрприз – дело тонкое

Сюрприз – дело тонкое

В Доме-музее В. В. Вересаева приглашает на мастер-класс «Сюрприз — дело тонкое».

О предназначении шкафчика в семье Смидовичей мы рассказывали неоднократно. Теперь же он превратился в коллекцию творческих идей. На этот раз наша встреча совпадает с Праздником приятных неожиданностей, который во всём мире отмечают 26 октября. Что может быть приятнее, чем неожиданный подарок? Можно ненавязчиво выведать у близких, что бы им хотелось получить, и купить это в магазине. А можно творчески подойти к подарку, сделав его своими руками! На мастер-классе мы изготовим брелки из солёного теста, которые точно пригодятся вашим родным и друзьям.

Стоимость: 150 р.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
26 октября 2019, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Антон Макаров
Купить билет
26 октября, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Rusquartet и Яков Соловьев
Купить билет
6 ноября, среда 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500 ₽
Noize MC
Купить билет
31 октября, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500-2000 ₽
Осенний марафон
Купить билет
2 ноября, суббота 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 325 ₽
7Б
Купить билет
1 ноября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Лекция Станислава Дробышевского «Происхождение человека»
Купить билет
17 ноября, воскресенье 15:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.