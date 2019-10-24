В Доме-музее В. В. Вересаева приглашает на мастер-класс «Сюрприз — дело тонкое».

О предназначении шкафчика в семье Смидовичей мы рассказывали неоднократно. Теперь же он превратился в коллекцию творческих идей. На этот раз наша встреча совпадает с Праздником приятных неожиданностей, который во всём мире отмечают 26 октября. Что может быть приятнее, чем неожиданный подарок? Можно ненавязчиво выведать у близких, что бы им хотелось получить, и купить это в магазине. А можно творчески подойти к подарку, сделав его своими руками! На мастер-классе мы изготовим брелки из солёного теста, которые точно пригодятся вашим родным и друзьям.

Стоимость: 150 р.