Сюрприз – дело тонкое
В Доме-музее
О предназначении шкафчика в семье Смидовичей мы рассказывали неоднократно. Теперь же он превратился в коллекцию творческих идей. На этот раз наша встреча совпадает с Праздником приятных неожиданностей, который во всём мире отмечают 26 октября. Что может быть приятнее, чем неожиданный подарок? Можно ненавязчиво выведать у близких, что бы им хотелось получить, и купить это в магазине. А можно творчески подойти к подарку, сделав его своими руками! На мастер-классе мы изготовим брелки из солёного теста, которые точно пригодятся вашим родным и друзьям.
Стоимость: 150 р.
Где и когда?
Тула, улица Гоголевская, 82
26 октября 2019, суббота
12:00
26 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
6 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 500 ₽
31 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
2 ноября, суббота 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
17 ноября, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 300 ₽