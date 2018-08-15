  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Иваново детство - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Иваново детство

Иваново детство

Страна:
СССР
 
Премьера:
15.08.2018
 
Режиссер:
Андрей Тарковский
  
Актеры:
Николай Бурляев, Валентина Малявина, Валентин Зубков, Евгений Жариков, Степан Крылов, Николай Гринько, Дмитрий Милютенко, Ирина Тарковская, Владимир Маренков, Иван Савкин, Николай Сморчков
  
Жанр:
Драматический, Военный, ClassicalArt
  
Продолжительноcть:
96 минут
  
Возрастные ограничения:
0+
 
Рейтинг:
7.70
 
 

…Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах фашисты расстреляли мать и сестренку. Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись сиротой, Иван уходит в воинскую часть и становится неуловимым разведчиком. Он с риском для жизни добывает для командования бесценные сведения о противнике. Но война есть война…

0
Касса
Зверопоиск
8 - 26 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сад изящных слов
23 марта, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Северный полюс
27 февраля - 19 марта
Люксор Тула
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 22 марта 2024
Майский
Точка опоры
13 - 19 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Объектив
19 августа - 22 марта 2023
Люксор Тула
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.