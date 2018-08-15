Иваново детство

Страна: СССР

Премьера: 15.08.2018

Режиссер: Андрей Тарковский

Актеры: Николай Бурляев, Валентина Малявина, Валентин Зубков, Евгений Жариков, Степан Крылов, Николай Гринько, Дмитрий Милютенко, Ирина Тарковская, Владимир Маренков, Иван Савкин, Николай Сморчков

Жанр: Драматический, Военный, ClassicalArt

Продолжительноcть: 96 минут

Возрастные ограничения: 0+

Рейтинг: 7.70

…Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах фашисты расстреляли мать и сестренку. Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись сиротой, Иван уходит в воинскую часть и становится неуловимым разведчиком. Он с риском для жизни добывает для командования бесценные сведения о противнике. Но война есть война…