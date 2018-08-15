Иваново детство
Страна:
СССР
Премьера:
15.08.2018
Режиссер:
Андрей Тарковский
Актеры:
Николай Бурляев, Валентина Малявина, Валентин Зубков, Евгений Жариков, Степан Крылов, Николай Гринько, Дмитрий Милютенко, Ирина Тарковская, Владимир Маренков, Иван Савкин, Николай Сморчков
Жанр:
Драматический, Военный, ClassicalArt
Продолжительноcть:
96 минут
Возрастные ограничения:
0+
Рейтинг:
7.70
…Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах фашисты расстреляли мать и сестренку. Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись сиротой, Иван уходит в воинскую часть и становится неуловимым разведчиком. Он с риском для жизни добывает для командования бесценные сведения о противнике. Но война есть война…
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