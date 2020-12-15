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Сюрприз

Сюрприз

В Городском концертном зале покажут спектакль «Сюрприз» по пьесе А. Галина «Сирена и Виктория».

Спектакль отменён.

Какой сюрприз может ожидать женщина, пригласившая мужчину по вызову? Романтичные ужин при свечах?… Безумную страсть?… Обручальные кольца? Но герой-любовник оказывается вовсе не героем… Да и не совсем любовником! Именно такое недоразумение происходит с героинями спектакля по пьесе известного драматурга Александра Галина.

Две женщины, одинокие женщины… Одна, непредсказуемая, бесшабашная бизнес вумэн, способная сворачивать горы для достижения результата, берет под свою опеку другую. Интеллигентную, хрупкую и ранимую.

Два совершенно разных человека пытаются стать близкими подругами. Но судьба преподносит им сюрприз – “молодого Козерога”, который должен исполнить все “тайные желания”. Чьи желания кажутся сильнее? Сохранят ли они дружбу? Или может повторят судьбу миллионов женщин, не сумевших разделить мужчину? Комичность и одновременно лиричность ситуации в исполнении блистательных артистов позволяет следить за ходом истории на одном дыхании и смеяться от души.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
13 мая 2021, четверг
19:00
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