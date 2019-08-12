Психологический клуб: связь эмоционального и телесного

В «Типографии» пройдет очередное заседание психологического клуба. Занятие проведет гештальт-терапевт Полина Сергеева, оно будет посвящено особенностям работы тела в связи с эмоциональным состоянием. Специалист поможет понять, как наше тело может рассказать о наших чувствах, эмоциях, событиях в нашей жизни и ответить на основные вопросы:

Как увидеть то, о чем мы не можем сказать вслух?

О чем ваше тело хочет рассказать, но не имеет слов?

Почему состояние тела так важно для нашего качества жизни?

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.