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Психологический клуб: связь эмоционального и телесного

Психологический клуб: связь эмоционального и телесного

В «Типографии» пройдет очередное заседание психологического клуба. Занятие проведет гештальт-терапевт Полина Сергеева, оно будет посвящено особенностям работы тела в связи с эмоциональным состоянием.  Специалист поможет понять, как наше тело может рассказать о наших чувствах, эмоциях, событиях в нашей жизни и ответить на основные вопросы:

  • Как увидеть то, о чем мы не можем сказать вслух? 
  • О чем ваше тело хочет рассказать, но не имеет слов? 
  • Почему состояние тела так важно для нашего качества жизни? 

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 августа 2019, вторник
19:00
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