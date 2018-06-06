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Мастер-класс: «Салфетка в технике простого плетения из бересты»

Мастер-класс: «Салфетка в технике простого плетения из бересты»

Берестоплетение (плетение из бересты) — древний народный промысел, ремесло создания посуды, обуви и сувениров. На мастер-классе основное внимание будет уделено простому плетению из берестяных полос на плоскости. Для того, чтобы изделие получилось не только добротным, прочным, но и красивым, надо подобрать материал так, чтобы он подходил по толщине, цвету, длине и пр. Кроме того, стоит освоить навыки нарезки лент, плетения полотна, декорирования изделий и пр. В основе плетения лежит «ячейка», которая называется клеткой. Весь принцип плетения из бересты завязан на этом понятии.

Декорировать салфетки участники мастер-класса будут иллюстрациями на тему многообразия лекарственных растений Тульской области.

Стоимость: взрослые — 250 рублей, дети — 120 рублей

 

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
14 июня 2018, четверг
18:00
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