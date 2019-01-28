Прядение на веретене и другие инструменты для скручивания

В музее «Тульские древности» пройдет первый мастер-класс из цикла занятий по ткачеству.

Прядение — это создание нити благодаря скручиванию материала. По такому же принципу делаются кручёные пояса, шпагаты и верёвки. Об этом и пойдет разговор на мастер-классе. Так же Екатерина Зернова поможет разобраться в историчных приспособлениях и современном оборудовании для прядения, расскажет, что может использовать современная мастерица, какие нити и изделия создавать.

Предварительная запись обязательна (количество участников ограничено). Контактный телефон: +7 4872 36 16 63.

Стоимость: 100 р.

Занятия в ткацкой мастерской будут проходить дважды в месяц по пятницам в стенах музея «Тульские древности». В программе будут мастер-классы по ткачеству, обучающие всем этапам создания изделия.