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Почему мы не можем напечатать ещё рублей?

Почему мы не можем напечатать ещё рублей?

Эта лекция — ответ на (не)смешные картинки из интернета и разговоры с таксистами о том, как сделать, чтобы в России было много денег. Дмитрий расскажет, откуда берутся деньги и куда они отправляются из печатного станка, чем занимаются банки в России и мире, что такое ЦентроБанк, как работают банковские переводы, что будет, если Россию отключат от SWIFT, почему у некоторых стран есть своя валюта, а у других — нет, зачем США такой большой госдолг и почему для рубля опасно сегодняшнее решение ФРС по повышению ключевой ставки на 0,25%.

Вход свободный.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 июня 2018, вторник
19:00
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