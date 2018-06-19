Почему мы не можем напечатать ещё рублей?

Эта лекция — ответ на (не)смешные картинки из интернета и разговоры с таксистами о том, как сделать, чтобы в России было много денег. Дмитрий расскажет, откуда берутся деньги и куда они отправляются из печатного станка, чем занимаются банки в России и мире, что такое ЦентроБанк, как работают банковские переводы, что будет, если Россию отключат от SWIFT, почему у некоторых стран есть своя валюта, а у других — нет, зачем США такой большой госдолг и почему для рубля опасно сегодняшнее решение ФРС по повышению ключевой ставки на 0,25%.

Вход свободный.