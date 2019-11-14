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Лекция «Все ся минет»: печать Дмитрия Донского и русские страхи XIV века»

Лекция «Все ся минет»: печать Дмитрия Донского и русские страхи XIV века»

14 ноября в музее «Тульские древности» состоится новая историческая лекция. Кандидат исторических наук Александр Лаврентьев расскажет о значимых событиях XIV столетия, которые сформировали русскую историю.

Эпоха великого княжения Дмитрия Ивановича Донского — это не только время победного сражения на Дону, главного события политической жизни Руси XIV века, но и многих иных событий, весьма значимых, но по разным причинам оставшихся в тени. Одно из них — эпидемия чумы, «мор», во второй половине XIV столетия, опустошивший Евразийский континент. О том, что это было и как отразилось на событиях русской истории и пойдет речь на лекции.

Александр Владимирович Лаврентьев — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», автор книг и научных статей по истории Куликова поля.

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
14 ноября 2019, четверг
17:00
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 ₽  Билеты: 700-2200 ₽
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