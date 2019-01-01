Т-34
Страна:
Россия
Премьера:
01.01.2019
Режиссер:
Алексей Сидоров
Актеры:
Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Виктор Добронравов, Винценц Кифер, Петр Скворцов, Семен Трескунов, Никита Кукушкин*, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян, Антон Богданов, Софья Синицына, Юлия Джулай, Дарья Храмцова, Василий Уриевский, Василий Буткевич, Ярослав Штефан, Юрий Борисов
Жанр:
Боевик, Приключение, Драматический, Военный
Продолжительноcть:
139 минут
Возрастные ограничения:
12+
Рейтинг:
6.70
Во времена величайших испытаний человечества, когда от каждого действия зависят жизни любимых, два заклятых врага начнут свое противостояние. Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером. Ради своей любви и Родины он готов идти до конца.
Сегодня
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
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