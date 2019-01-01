Страна: Россия

Премьера: 01.01.2019

Режиссер: Алексей Сидоров

Актеры: Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Виктор Добронравов, Винценц Кифер, Петр Скворцов, Семен Трескунов, Никита Кукушкин*, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян, Антон Богданов, Софья Синицына, Юлия Джулай, Дарья Храмцова, Василий Уриевский, Василий Буткевич, Ярослав Штефан, Юрий Борисов

Жанр: Боевик, Приключение, Драматический, Военный

Продолжительноcть: 139 минут

Возрастные ограничения: 12+

Рейтинг: 6.70

Во времена величайших испытаний человечества, когда от каждого действия зависят жизни любимых, два заклятых врага начнут свое противостояние. Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером. Ради своей любви и Родины он готов идти до конца.