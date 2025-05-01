Как соблазнить девушку, или О чем говорят мужчины

Премьера: 01.05.2025

Режиссер: Алекс де ла Иглесиа

Актеры: Бланка Суарес, Альберто Сан-Хуан, Эрнесто Альтерио, Рубен Кортада, Исидро Монтальво, Хайме Ордоньес, Карлос Аресес, Энрике Вильен, Пат Агило, Кармен Альбису, Альфредо Самора

Жанр: Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 99 минут

Возрастные ограничения: 16+

Трое незнакомых друг с другом мужчин оказываются в каршеринг-поездке с привлекательной девушкой. У каждого из них свои секреты и способы соблазнения, но кого выберет она?