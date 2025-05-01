Как соблазнить девушку, или О чем говорят мужчины
Премьера:
01.05.2025
Режиссер:
Алекс де ла Иглесиа
Актеры:
Бланка Суарес, Альберто Сан-Хуан, Эрнесто Альтерио, Рубен Кортада, Исидро Монтальво, Хайме Ордоньес, Карлос Аресес, Энрике Вильен, Пат Агило, Кармен Альбису, Альфредо Самора
Жанр:
Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
99 минут
Возрастные ограничения:
16+
Трое незнакомых друг с другом мужчин оказываются в каршеринг-поездке с привлекательной девушкой. У каждого из них свои секреты и способы соблазнения, но кого выберет она?
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 мая, пятница
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 мая, суббота
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 мая, воскресенье
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 мая, понедельник
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:55
2 мая, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:55
3 мая, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
4 мая, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:55
5 мая, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:55
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