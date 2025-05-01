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Как соблазнить девушку, или О чем говорят мужчины

Как соблазнить девушку, или О чем говорят мужчины

Премьера:
01.05.2025
 
Режиссер:
Алекс де ла Иглесиа
  
Актеры:
Бланка Суарес, Альберто Сан-Хуан, Эрнесто Альтерио, Рубен Кортада, Исидро Монтальво, Хайме Ордоньес, Карлос Аресес, Энрике Вильен, Пат Агило, Кармен Альбису, Альфредо Самора
  
Жанр:
Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
99 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Трое незнакомых друг с другом мужчин оказываются в каршеринг-поездке с привлекательной девушкой. У каждого из них свои секреты и способы соблазнения, но кого выберет она?

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