2 апреля в «Октаве» пройдёт онлайн-урок по fashion-иллюстрации.

Давно хотели освоить актуальную творческую профессию, научится рисовать или попробовать себя в чем-нибудь новом не выходя из дома? Сейчас для этого идеальное время! Международная арт-школа Fantasy Room запустила на «Октаве» профессиональный онлайн-курс по fashion-иллюстрации. 30 марта на первом занятии участники изучили светотеневые отношения света, теней, бликов и рефлексов.

Как попасть: всем, кто регистрировался на встречу в timepad, уже пришла ссылка на онлайн-лекцию. Тем же, кто не успел пройти регистрацию, необходимо будет сделать это по этой всем, кто регистрировался на встречу в timepad, уже пришла ссылка на онлайн-лекцию. Тем же, кто не успел пройти регистрацию, необходимо будет сделать это по этой ссылке

Обратите внимание — количество мест ограничено.