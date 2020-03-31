Онлайн-курс по fashion-иллюстрации
2 апреля в «Октаве» пройдёт онлайн-урок по fashion-иллюстрации.
Давно хотели освоить актуальную творческую профессию, научится рисовать или попробовать себя в чем-нибудь новом не выходя из дома? Сейчас для этого идеальное время! Международная арт-школа Fantasy Room запустила на «Октаве» профессиональный онлайн-курс по fashion-иллюстрации. 30 марта на первом занятии участники изучили светотеневые отношения света, теней, бликов и рефлексов.
Как попасть: всем, кто регистрировался на встречу в timepad, уже пришла ссылка на онлайн-лекцию. Тем же, кто не успел пройти регистрацию, необходимо будет сделать это по этой ссылке.
Обратите внимание — количество мест ограничено.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
2 апреля 2020, четверг
14:00
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
18 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 400-450 ₽
6 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
17 мая, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽