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Научпоп лекторий: одомашненные животные

Научпоп лекторий: одомашненные животные

Продолжение регулярного цикла лекций Светланы Ястребовой о том, как одомашненные животные помогли медицине.


О спикере: Светлана Ястребова — нейробиолог, выпускница кафедры высшей нервной деятельности биофака МГУ, научный журналист (GEO, «Популярная механика», «Вокруг света», «Чердак», «Элементы», сайты Look At Media, Полит.ру/Pro Science, «Химия и жизнь», «Биомолекула» и другие) и преподаватель Тульского Химического лицея.

 
 
Вход свободный
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Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
31 июля 2018, вторник
19:00
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