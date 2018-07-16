Научпоп лекторий: одомашненные животные

Продолжение регулярного цикла лекций Светланы Ястребовой о том, как одомашненные животные помогли медицине.



О спикере: Светлана Ястребова — нейробиолог, выпускница кафедры высшей нервной деятельности биофака МГУ, научный журналист (GEO, «Популярная механика», «Вокруг света», «Чердак», «Элементы», сайты Look At Media, Полит.ру/Pro Science, «Химия и жизнь», «Биомолекула» и другие) и преподаватель Тульского Химического лицея.

Вход свободный