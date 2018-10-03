афиша
афиша
Регистрация
Мастер-класс «Предметная фотография»

Мастер-класс «Предметная фотография»

6 октября в Салоне-магазине ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ PROFOTO состоится мастер-класс по предметной фотографии. Постетители узнают как научиться создавать красивую Instagram раскладку и вызывать эмоции у зрителя своими снимками.

На мастер-классе Дарья раскроет секреты своего мастерства и поделится приёмами привлечения подписчиков в Instagram через визуальный контент.
Вы научитесь:

  • Выстраивать композицию и создавать гармонию в кадре
  • Понимать и использовать световые и цветовые схемы
  • Работать в разных жанрах и с разными предметами
  • Сочетать все фотографии в Вашей галереи в Instagram, создавая единый визуальный образ
  • Делать уникальные, интересные и качественные фотографии
  • Увеличивать лояльность к личному бренду через визуальный контент

Для всех участников мероприятия компания готовит специальные предложения на покупку техники OLYMPUS в интернет-магазине ОНЛАЙНТРЕЙД.Р. У. Также посетители мастер-класса смогут протестировать технику Olympus.

Дарья Боронина — профессиональный предметный и фуд-фотограф,
популярный в своей нише блогер с совокупной аудиторией 100 тыс. человек. За 8 лет своей деятельности Дарья выполнила более 1000 успешных коммерческих съёмок, работая с всемирно известными брендами: Burj Al Arab, Swissotel, Four Seasons, FollowMeTo и многими другими.

Вход по регистрации по ссылке.
Торопитесь, количество участников ограничено!

Где и когда?
PROFOTO, ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ
Тула, ул. Фрунзе, 25
6 октября 2018, суббота
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.