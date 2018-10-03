Мастер-класс «Предметная фотография»
6 октября в Салоне-магазине ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ PROFOTO состоится мастер-класс по предметной фотографии. Постетители узнают как научиться создавать красивую Instagram раскладку и вызывать эмоции у зрителя своими снимками.
На мастер-классе Дарья раскроет секреты своего мастерства и поделится приёмами привлечения подписчиков в Instagram через визуальный контент.
Вы научитесь:
- Выстраивать композицию и создавать гармонию в кадре
- Понимать и использовать световые и цветовые схемы
- Работать в разных жанрах и с разными предметами
- Сочетать все фотографии в Вашей галереи в Instagram, создавая единый визуальный образ
- Делать уникальные, интересные и качественные фотографии
- Увеличивать лояльность к личному бренду через визуальный контент
Для всех участников мероприятия компания готовит специальные предложения на покупку техники OLYMPUS в интернет-магазине ОНЛАЙНТРЕЙД.
Дарья Боронина — профессиональный предметный и фуд-фотограф,
популярный в своей нише блогер с совокупной аудиторией 100 тыс. человек. За 8 лет своей деятельности Дарья выполнила более 1000 успешных коммерческих съёмок, работая с всемирно известными брендами: Burj Al Arab, Swissotel, Four Seasons, FollowMeTo и многими другими.
Вход по регистрации по ссылке.
Торопитесь, количество участников ограничено!