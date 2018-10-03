Мастер-класс «Предметная фотография»

6 октября в Салоне-магазине ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ PROFOTO состоится мастер-класс по предметной фотографии. Постетители узнают как научиться создавать красивую Instagram раскладку и вызывать эмоции у зрителя своими снимками.

На мастер-классе Дарья раскроет секреты своего мастерства и поделится приёмами привлечения подписчиков в Instagram через визуальный контент.

Вы научитесь:

Выстраивать композицию и создавать гармонию в кадре

Понимать и использовать световые и цветовые схемы

Работать в разных жанрах и с разными предметами

Сочетать все фотографии в Вашей галереи в Instagram, создавая единый визуальный образ

Делать уникальные, интересные и качественные фотографии

Увеличивать лояльность к личному бренду через визуальный контент

Для всех участников мероприятия компания готовит специальные предложения на покупку техники OLYMPUS в интернет-магазине ОНЛАЙНТРЕЙД. Р. У. Также посетители мастер-класса смогут протестировать технику Olympus.



Дарья Боронина — профессиональный предметный и фуд-фотограф,

популярный в своей нише блогер с совокупной аудиторией 100 тыс. человек. За 8 лет своей деятельности Дарья выполнила более 1000 успешных коммерческих съёмок, работая с всемирно известными брендами: Burj Al Arab, Swissotel, Four Seasons, FollowMeTo и многими другими.

Вход по регистрации по ссылке.

Торопитесь, количество участников ограничено!