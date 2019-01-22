Мастер-класс по прядению крапивной нити
В нашем регионе есть мастера, умеющие обрабатывать крапиву, подготавливать крапивную кудель, ткать, но искусных прях сейчас очень мало. Поэтому музей с удовольствием приглашает учеников на этот по-настоящему уникальный мастер-класс.
Участники мастер-класса узнают об истории прядения, познакомятся с основами обработки крапивы и спрядут под руководством мастера нить из крапивной кудели. Мастер-класс проведет опытная крапивная мастерица, народный мастер России, обладатель золотых знаков отличия «Национальное достояние России» Екатерина Зернова.
После мастер-класса всех участников ждет традиционное крапивенское чаепитие с душистыми травяными сборами, домашним вареньем и медом.
Стоимость: 150 р.
Где и когда?
село Крапивна, Тульская область, село Крапивна, улица Советская, 49
27 января 2019, воскресенье
13:00