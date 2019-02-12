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Мастер-класс по изделиям из дерева

Мастер-класс по изделиям из дерева

В «Типографии» пройдет мастер-класс по изделиям из дерева от команды «Древо-Дар». Каждый участник мастер-класса сможет вырезать ложку из дерева, которая станет отличным подарком к 23 февраля или 8 марта или просто будет радовать вас дома.

Работали ли вы когда-нибудь с деревом? Это довольно трудоемкий, но интересный процесс для усидчивых. Два дня, 16 и 17 февраля, мастера компании «Древо-Дар» предоставят такую возможность гостям «Типографии».

 «Древо-Дар» - команда мастеров с 20-ти летним опытом работы с деревом, каждое изделие — уникальная и неповторимая работа.


Вход: свободный (если вы оставите заготовку) | 300?, если забираете с собой, требуется регистрация.



 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
16 февраля 2019, суббота
13:00
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17 февраля 2019, воскресенье
09:00
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