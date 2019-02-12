В «Типографии» пройдет мастер-класс по изделиям из дерева от команды «Древо-Дар». Каждый участник мастер-класса сможет вырезать ложку из дерева, которая станет отличным подарком к 23 февраля или 8 марта или просто будет радовать вас дома.

Работали ли вы когда-нибудь с деревом? Это довольно трудоемкий, но интересный процесс для усидчивых. Два дня, 16 и 17 февраля, мастера компании «Древо-Дар» предоставят такую возможность гостям «Типографии».

«Древо-Дар» - команда мастеров с 20-ти летним опытом работы с деревом, каждое изделие — уникальная и неповторимая работа.



Вход: свободный (если вы оставите заготовку) | 300?, если забираете с собой, требуется регистрация.







