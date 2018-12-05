Мастер-класс по флористике «Травы Куликова поля» в Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино

На мастер-классе посетителей ждет беседа о травах Куликова поля и создание ботанической закладки с некоторыми из них.



Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3−15−46 или по e-mail: mon@kulpole.ru .



Стоимость: 100 рублей.

