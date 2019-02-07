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Мастер-класс «Аленький цветочек»

Мастер-класс «Аленький цветочек»

На мастер-классе взрослые и дети вспомнят сюжет сказки, а затем вместе с художником создадут красивый рисунок по её мотивам. Такая картина украсит ваш дом и порадует родных и близких.

Прекрасную историю всепобеждающей любви между младшей дочерью купца и чудищем, описанную в сказке С. Аксакова «Аленький цветочек» знают в нашей стране все от мала до велика! Именно это литературное произведение станет основой мастер-класса по живописи из серии «Читаем и рисуем» в Музее П. Н. Крылова. Мероприятие приурочено ко Дню всех влюблённых.

Стоимость: 100 р.

 

 

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
9 февраля 2019, суббота
13:30
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