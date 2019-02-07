Мастер-класс «Аленький цветочек»

На мастер-классе взрослые и дети вспомнят сюжет сказки, а затем вместе с художником создадут красивый рисунок по её мотивам. Такая картина украсит ваш дом и порадует родных и близких.

Прекрасную историю всепобеждающей любви между младшей дочерью купца и чудищем, описанную в сказке С. Аксакова «Аленький цветочек» знают в нашей стране все от мала до велика! Именно это литературное произведение станет основой мастер-класса по живописи из серии «Читаем и рисуем» в Музее П. Н. Крылова . Мероприятие приурочено ко Дню всех влюблённых.

Стоимость: 100 р.