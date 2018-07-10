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«Маленькие женщины» семьи императора Николая II

«Маленькие женщины» семьи императора Николая II

На лекции в музее речь пойдёт о дочерях императора, его так называемых «маленьких женщинах». В музее «Тульские самовары» хранится уникальная коллекция детских самоварчиков, подаренных детям Николая II. Каждая форма самовара соответствовала характеру конкретного ребёнка. Гости музея узнают интересные факты о воспитании дочерей императора и о характерах девочек, так непохожих друг на друга. А определять, какой самоварчик кому принадлежал, участники лекции будут самостоятельно, на основе полученных знаний.

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульские самовары, музей
Тула, улица Менделеевская, 8
14 июля 2018, суббота
15:00
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