«Маленькие женщины» семьи императора Николая II

На лекции в музее речь пойдёт о дочерях императора, его так называемых «маленьких женщинах». В музее «Тульские самовары» хранится уникальная коллекция детских самоварчиков, подаренных детям Николая II. Каждая форма самовара соответствовала характеру конкретного ребёнка. Гости музея узнают интересные факты о воспитании дочерей императора и о характерах девочек, так непохожих друг на друга. А определять, какой самоварчик кому принадлежал, участники лекции будут самостоятельно, на основе полученных знаний.



Стоимость: 100 р.