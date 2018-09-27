афиша
афиша
Регистрация
Лучшие практики территориального брендинга регионов и городов. Зарубежные и российские кейсы

Лучшие практики территориального брендинга регионов и городов. Зарубежные и российские кейсы

27 сентября в рамках фестиваля «Трансформаторы. Практика будущего» состоится открытая дискуссия «Лучшие практики территориального брендинга регионов и городов. Зарубежные и российские кейсы».

Модератор: Григор Бадалян, специалист по территориальному брендингу, автор бренда Тулы, директор по стратегии коммуникационного агентства STELLAR.

Участники обсудят территориальный брендинг как фактор регионального развития, а также лучшие мировые и российские практики брендов городов и регионов, сыгравшие положительную роль в форсировании экономического роста.

Вход свободный по предварительной регистрации.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
27 сентября 2018, четверг
14:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.