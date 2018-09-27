27 сентября в рамках фестиваля «Трансформаторы. Практика будущего» состоится открытая дискуссия «Лучшие практики территориального брендинга регионов и городов. Зарубежные и российские кейсы».

Модератор: Григор Бадалян, специалист по территориальному брендингу, автор бренда Тулы, директор по стратегии коммуникационного агентства STELLAR.

Участники обсудят территориальный брендинг как фактор регионального развития, а также лучшие мировые и российские практики брендов городов и регионов, сыгравшие положительную роль в форсировании экономического роста.

Вход свободный по предварительной регистрации.