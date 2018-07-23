Лев Толстой, Луи Пастер и бешеные собаки: еще раз о силе слабых связей

28 июля состоится лекция профессора санкт-петербургского НИУ ВШЭ и

доктора филологических наук Константина Богданова.

Константин Богданов затронет неожиданную сторону творчества Льва Толстого — интерес писателя к проблеме собачьего бешенства. Упоминания о собаках, встречающиеся в литературе о Л. Н. Толстом и его собственных произведениях могли бы составить обширный «кинологический» контекст его творческой и личной биографии. В данном случае речь пойдет о

об интересе писателя к проблеме собачьего бешенства не раз проявившемся в его текстах, которая с точки зрения художественных и критических высказываний Толстого представляется, казалось бы, периферийным, но едва ли не навязчивым мотивом его размышлений о жизни, научном прогрессе, нравственности и вере.

Особое внимание лектор уделяет негативному отношению Толстого к опытам Луи Пастера, предложившего метод лечения бешенства с помощью вакцинации. Лектор поясняет, что по мнению Толстого, Пастер и его приверженцы претендуют на то, чтобы подчинить «божественное провидение» рациональному упорядочиванию действительности.

Константин Богданов уже не раз приезжал с лекциями в Тулу — и уже получил в городе оружейников своих поклонников, не пропускающих ни одно выступление лектора.



Константин Богданов — профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, доктор

филологических наук. Автор докторской диссертации на тему: «Повседневность и мифология: исследования по семиотике фольклорной действительности»). С 1989 года преподавал в различных гимназиях и вузах Санкт-Петербурга (курсы по латинскому, древнегречеcкому, русскому языку, античной и европейской литературе XX века).