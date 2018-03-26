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Леонид Клейн: Георгий Владимов. «Генерал и его армия»: роман, написанный на полях «Войны и мира»

Леонид Клейн: Георгий Владимов. «Генерал и его армия»: роман, написанный на полях «Войны и мира»

Журналист, школьный учитель литературы, автор и ведущий рубрики «Библиотека имени Клейна» на радио «Серебряный Дождь» Леонид Клейн расскажет о романе Георгия Владимова, вдохновлённого великим творение Л. Н. Толстого «Война и мир».

Представьте себе роман. Военный. Исторический. Любовный. Написанный, как выражается автор, «на полях» «Войны и мира» и вдохновленный великим творением Толстого. Ясный. Реалистический. С кристальным русским языком, с таким подбором каждого слова и образа, что, кажется, можно на ощупь потрогать каждую строчку. Представьте себе повествование правдивое, трагическое. И при этом подлинный патриотический пафос. Без фальши. Именно такой роман написал Георгий Владимов. «Генерал и его армия» — возможно, лучший русский роман, написанный во второй половине XX века.

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Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
31 марта 2018, суббота
15:00
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