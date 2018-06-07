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Лекция под пиво «Умная лента и глупый вы»

Лекция под пиво «Умная лента и глупый вы»

Чтобы совместить приятное с полезным «Типография» запустила новый формат «Лекции под пиво». Слушаем о сложных вещах простым языком, поднимаем актуальные темы, узнаём новое и обсуждаем важное, и всё это — не выходя из любимого бара.

Нынешняя лекция посвящена нескольким вопросам: кто следит за обычными интернет-пользователями, зачем корпорациям ваши личные данные, и как они пытаются контролировать наше поведение Лектор —Виктор Калинин.

Вход по предварительной регистрации.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 июня 2018, четверг
21:00
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