Лекция под пиво «Умная лента и глупый вы»
Чтобы совместить приятное с полезным «Типография» запустила новый формат «Лекции под пиво». Слушаем о сложных вещах простым языком, поднимаем актуальные темы, узнаём новое и обсуждаем важное, и всё это — не выходя из любимого бара.
Нынешняя лекция посвящена нескольким вопросам: кто следит за обычными интернет-пользователями, зачем корпорациям ваши личные данные, и как они пытаются контролировать наше поведение Лектор —Виктор Калинин.
Вход по предварительной регистрации.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 июня 2018, четверг
21:00