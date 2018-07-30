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Лекция под пиво «Эволюция упаковки»

Лекция под пиво «Эволюция упаковки»

6 августа, понедельник, в 21:00 в культурном центре Типография пройдет лекция Любови Калачной, посвященная дизайну упаковки.


Вы узнаете:
— когда и зачем появилась упаковка,
— как на нее влияют научные открытия и геополитические события,
— почему дизайн упаковки важно разработать для конкретной категории покупателей.

Интересно будет всем, не только профессионалам, но и тем, кто считает, что упаковка — просто способ транспортировки товаров.

Любовь Калачная — дизайнер, маркетолог, основатель студии графического дизайна «КРЯ».

Вход свободный.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
6 августа 2018, понедельник
21:00
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