Лекция под пиво «Эволюция упаковки»
6 августа, понедельник, в 21:00 в культурном центре Типография пройдет лекция Любови Калачной, посвященная дизайну упаковки.
Вы узнаете:
— когда и зачем появилась упаковка,
— как на нее влияют научные открытия и геополитические события,
— почему дизайн упаковки важно разработать для конкретной категории покупателей.
Интересно будет всем, не только профессионалам, но и тем, кто считает, что упаковка — просто способ транспортировки товаров.
Любовь Калачная — дизайнер, маркетолог, основатель студии графического дизайна «КРЯ».
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
6 августа 2018, понедельник
21:00