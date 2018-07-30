Лекция под пиво «Эволюция упаковки»

6 августа, понедельник, в 21:00 в культурном центре Типография пройдет лекция Любови Калачной, посвященная дизайну упаковки.



Вы узнаете:

— когда и зачем появилась упаковка,

— как на нее влияют научные открытия и геополитические события,

— почему дизайн упаковки важно разработать для конкретной категории покупателей.



Интересно будет всем, не только профессионалам, но и тем, кто считает, что упаковка — просто способ транспортировки товаров.



Любовь Калачная — дизайнер, маркетолог, основатель студии графического дизайна «КРЯ».

Вход свободный.