Лекция «Горячий снег»

Одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны — Сталинградская битва — завершилось 2 февраля 1943 года. Его итогами стали грандиозные потери со стороны противника, подрыв доверия стран-союзников к Германии и подъём авторитета Советского Союза.



Лекция приурочена к 75-й годовщине завершения битвы. Участники вместе проследят ход событий под Сталинградом, увидят уникальные кадры документальных съемок, узнают много интересного про операцию «Уран» и героизм советских воинов. И, конечно же, совершат виртуальную экскурсию по Мамаеву Кургану под проникновенную песню Александра Розенбаума.



Лекция проводится по предварительной записи. Подробности по тел.: (4872) 77−49−36



Стоимость: взрослые — 200 руб., пенсионеры, студенты, школьники — 150 руб.