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Лекция «Горячий снег»

Лекция «Горячий снег»

Одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны — Сталинградская битва — завершилось 2 февраля 1943 года. Его итогами стали грандиозные потери со стороны противника, подрыв доверия стран-союзников к Германии и подъём авторитета Советского Союза.


Лекция приурочена к 75-й годовщине завершения битвы. Участники вместе проследят ход событий под Сталинградом, увидят уникальные кадры документальных съемок, узнают много интересного про операцию «Уран» и героизм советских воинов. И, конечно же, совершат виртуальную экскурсию по Мамаеву Кургану под проникновенную песню Александра Розенбаума.


Лекция проводится по предварительной записи. Подробности по тел.: (4872) 77−49−36


Стоимость: взрослые — 200 руб., пенсионеры, студенты, школьники — 150 руб.

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
17 июля 2018, вторник
10:00
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18 июля 2018, среда
10:00
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19 июля 2018, четверг
10:00
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