Лекция «Чапаев и чапаевцы»

22 сентября в Тульском музее военной истории пройдет лекция, посвященная легендарной фигуре гражданской войны Василию Ивановичу Чапаеву.

В рамках лекции участники узнают множество интересных фактов из жизни знаменитого командира и его потомков, услышат рассказ об истории прославленной чапаевской дивизии и посвящённые Василию Ивановичу песни, увидят фрагменты знаменитого фильма «Чапаев», созданного в далеком 1934 году, услышите удивительные песни, посвященные народному герою.

Имя Василия Ивановича Чапаева, легендарной фигуры Гражданской войны, известно каждому представителю старшего поколения. Самоучка, командир 25-й стрелковой дивизии, он сыграл важнейшую роль в победе Красной армии на Восточном направлении над войсками Александра Колчака. Его военные успехи, смекалка и доблесть сделали Чапаева одним из самых известных персонажей советской культуры.

Вход свободный.