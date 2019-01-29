Кулон-ключ в технике квиллинг

По мотивам выставки «Ключ сильнее замка», которая продолжает работать в музее «Тульские древности», мастер Екатерина Зернова предлагает создать необычную брошь. На этот раз золотой ключик будет сделан из скрученных в спирали полосок бумаги — в технике квиллинг. Искусство бумагокручения поможет передать ажур кованых изделий. Более ярким и интересным работу сделают декоративные бусины.

Стоимость: 100 р.