Как достигать большего в беге: системный подход
В культурном центре «Типография» пройдет лекция спортсмена, достигшего высоких спортивных результатов (марафон за 2:38:52) Рената Шагабутдинова
Поговорим о:
- том, существует ли волшебная таблетка или серебряная пуля в беге;
- самых известных серебряных пулях — ци-бег, позный метод, естественный бег, босоногий бег, LSD и другие;
- волшебной экипировке — маска для бега, полоски для носовых ходов, утяжелители для бега;
- системной работе над телом и мозгом бегуна:
- золотое правило и правило 80/20
- адекватный план подготовки
- объемы — сколько достаточно?
- постепенно, плавно, «легко/тяжело»
- силовая подготовка и растяжка
- разные виды тренировок для развития тела и мозга
- восстановление
- обувь и покрытие
О спикере: Ренат Шагабутдинов, один из основателей паркрана Митино, Айронмен, бегун, достигший высоких спортивных результатов (марафон за 2:38:52). Он известен не только своими спортивными достижениями, Ренат автор/соавтор трех книг, руководитель спортивного направления в издательстве МИФ, мотивационный спикер и один из ведущих популярного telegram-канала «Бегать просто».
Готовьте ваши вопросы! Ведь за лучшие будут разыграны 3 экземпляра книги «Заряжен на 100%".
Вход свободный по предварительной регистрации
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
23 июля 2018, понедельник
19:00