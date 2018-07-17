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Как достигать большего в беге: системный подход

Как достигать большего в беге: системный подход

В культурном центре «Типография» пройдет лекция спортсмена, достигшего высоких спортивных результатов (марафон за 2:38:52) Рената Шагабутдинова

Поговорим о:

  1. том, существует ли волшебная таблетка или серебряная пуля в беге;
  2. самых известных серебряных пулях — ци-бег, позный метод, естественный бег, босоногий бег, LSD и другие;
  3. волшебной экипировке — маска для бега, полоски для носовых ходов, утяжелители для бега;
  4. системной работе над телом и мозгом бегуна:
  • золотое правило и правило 80/20
  • адекватный план подготовки
  • объемы — сколько достаточно?
  • постепенно, плавно, «легко/тяжело»
  • силовая подготовка и растяжка
  • разные виды тренировок для развития тела и мозга
  • восстановление
  • обувь и покрытие


О спикере: Ренат Шагабутдинов, один из основателей паркрана Митино, Айронмен, бегун, достигший высоких спортивных результатов (марафон за 2:38:52). Он известен не только своими спортивными достижениями, Ренат автор/соавтор трех книг, руководитель спортивного направления в издательстве МИФ, мотивационный спикер и один из ведущих популярного telegram-канала «Бегать просто».

Готовьте ваши вопросы! Ведь за лучшие будут разыграны 3 экземпляра книги «Заряжен на 100%".

Вход свободный по предварительной регистрации

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
23 июля 2018, понедельник
19:00
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