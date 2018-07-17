Как достигать большего в беге: системный подход

В культурном центре «Типография» пройдет лекция спортсмена, достигшего высоких спортивных результатов (марафон за 2:38:52) Рената Шагабутдинова



Поговорим о:

том, существует ли волшебная таблетка или серебряная пуля в беге; самых известных серебряных пулях — ци-бег, позный метод, естественный бег, босоногий бег, LSD и другие; волшебной экипировке — маска для бега, полоски для носовых ходов, утяжелители для бега; системной работе над телом и мозгом бегуна:

золотое правило и правило 80/20

адекватный план подготовки

объемы — сколько достаточно?

постепенно, плавно, «легко/тяжело»

силовая подготовка и растяжка

разные виды тренировок для развития тела и мозга

восстановление

обувь и покрытие



О спикере: Ренат Шагабутдинов, один из основателей паркрана Митино, Айронмен, бегун, достигший высоких спортивных результатов (марафон за 2:38:52). Он известен не только своими спортивными достижениями, Ренат автор/соавтор трех книг, руководитель спортивного направления в издательстве МИФ, мотивационный спикер и один из ведущих популярного telegram-канала «Бегать просто».



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