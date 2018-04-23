Из жизни рабочих самоварных фабрик

Знаменитую поговорку «В Тулу со своим самоваром не ездят» знает каждый россиянин. Однако вряд ли всем известно, как появился на столе туляков хранитель домашнего очага, как жили и трудились самоварных дел мастера.

На лекции посетители узнают о жизни рабочих тульских фабрик XIX — начала XX вв., их быте, досуге, праздниках.

Будут рассмотрены и вопросы фабрично-заводского законодательства и его соблюдения, режима работы, условий труда, особенностям работы женщин и детей. Интересным моментом станет то, что посетители узнают, какой заработок был у тульских умельцев и смогут сравнить, что можно было купить на эти деньги тогда и сейчас.

Стоимость: 100 р.