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Испанская суббота

Испанская суббота

Еженедельные занятия по испанскому языку. Занятия ведет опытный преподаватель английского и испанского языков Анита Алехина.

На встречах вы будете не только зубрить материал от корки до корки. Аня всегда будет рада ответить на ваши вопросы о профессии переводчика, расскажет о своих viajes по странам Латинской Америки, и поделится лайфхаками по выживанию в чужой стране.

Кто начинал учить — отличное повторение и дальнейший прогресс, кто не начинал — отличный повод начать.

Вход свободный.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 сентября 2018, суббота
17:00
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29 сентября 2018, суббота
17:00
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