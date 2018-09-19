Испанская суббота

Еженедельные занятия по испанскому языку. Занятия ведет опытный преподаватель английского и испанского языков Анита Алехина.

На встречах вы будете не только зубрить материал от корки до корки. Аня всегда будет рада ответить на ваши вопросы о профессии переводчика, расскажет о своих viajes по странам Латинской Америки, и поделится лайфхаками по выживанию в чужой стране.



Кто начинал учить — отличное повторение и дальнейший прогресс, кто не начинал — отличный повод начать.

Вход свободный.