Испанская суббота
Еженедельные занятия по испанскому языку. Занятия ведет опытный преподаватель английского и испанского языков Анита Алехина.
На встречах вы будете не только зубрить материал от корки до корки. Аня всегда будет рада ответить на ваши вопросы о профессии переводчика, расскажет о своих viajes по странам Латинской Америки, и поделится лайфхаками по выживанию в чужой стране.
Кто начинал учить — отличное повторение и дальнейший прогресс, кто не начинал — отличный повод начать.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 сентября 2018, суббота
17:00
29 сентября 2018, суббота
17:00