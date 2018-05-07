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Ганс Гольбейн

Ганс Гольбейн

Лекция посвящена жизни и творчеству величайшего немецкого художника XVI века Гансу Гольбейну (Младшему) — потомственному живописцу, самому известному представителю этой фамилии.

Как и многие современники, Гольбейн пишет полотна на религиозные сюжеты и алтарные образы. Но известность художнику приносят великолепные портреты, среди которых знаменитый портрет Эразма Роттердамского, а также целая портретная галерея короля Генриха VIII. Для большинства портретов Гольбейна характерна монументальность, внимание к деталям, тщательная проработка фактуры, передача внутреннего мира героев.

Стоимость: 100 р.

 

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
12 мая 2018, суббота
10:30
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