Ганс Гольбейн

Лекция посвящена жизни и творчеству величайшего немецкого художника XVI века Гансу Гольбейну (Младшему) — потомственному живописцу, самому известному представителю этой фамилии.

Как и многие современники, Гольбейн пишет полотна на религиозные сюжеты и алтарные образы. Но известность художнику приносят великолепные портреты, среди которых знаменитый портрет Эразма Роттердамского, а также целая портретная галерея короля Генриха VIII. Для большинства портретов Гольбейна характерна монументальность, внимание к деталям, тщательная проработка фактуры, передача внутреннего мира героев.

Стоимость: 100 р.