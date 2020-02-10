«Фотоувеличение»: «Город в фотографии»

Известный греческий искусствовед Вангелис Андреопулос продолжит

раскрывать тему фотоискусства на второй лекции из цикла «Фотоувеличение». Тема будет посвящена фотографиям города.

Городской пейзаж всегда занимал особое место в истории фотографии. Именитые фотографы Эжен Атже, Фредерик Эванс, Поль Стренд, Уокер Эванс посвятили городскому пейзажу значительную часть своего творчества.

Город привлекает фотографа как сложнейшая и многообразная форма, как композиция, как особый организм, как «сцена», на которой разворачиваются самые разнообразные события, на которой человек действует, движется, проявляет разные стороны своей личности. Город — это «объект», полностью создаваемый и преобразуемый человеком, а с другой стороны — это «площадка», на которой разыгрывается его драма, пишется его история, его судьба.

Все лекции Вангелис читает на греческом языке. Перевод осуществляет

Илектра Канестри — постоянный лектор Московского музея современного

искусства, журналист, эксперт в области моды и дизайна.

Вход по предварительной регистрации.