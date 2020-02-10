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«Фотоувеличение»: «Город в фотографии»

«Фотоувеличение»: «Город в фотографии»

Известный греческий искусствовед Вангелис Андреопулос продолжит
раскрывать тему фотоискусства на второй лекции из цикла «Фотоувеличение». Тема будет посвящена фотографиям города.

Городской пейзаж всегда занимал особое место в истории фотографии. Именитые фотографы Эжен Атже, Фредерик Эванс, Поль Стренд, Уокер Эванс посвятили городскому пейзажу значительную часть своего творчества.

Город привлекает фотографа как сложнейшая и многообразная форма, как композиция, как особый организм, как «сцена», на которой разворачиваются самые разнообразные события, на которой человек действует, движется, проявляет разные стороны своей личности. Город — это «объект», полностью создаваемый и преобразуемый человеком, а с другой стороны — это «площадка», на которой разыгрывается его драма, пишется его история, его судьба.

Все лекции Вангелис читает на греческом языке. Перевод осуществляет
Илектра Канестри — постоянный лектор Московского музея современного
искусства, журналист, эксперт в области моды и дизайна.

Вход по предварительной регистрации.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
11 февраля 2020, вторник
19:00
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Касса
Мара
Купить билет
28 февраля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
Мари Краймбрери
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21 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300-1500 ₽
Лед и пламя
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14 февраля, пятница 20:00
Bon Voyage
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Кватро
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12 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2700 ₽
Айлен ПРИТЧИН (скрипка) и Тульский филармонический симфонический оркестр
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15 февраля, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 350-400 ₽
Любовная чехарда
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4 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2200 ₽
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